Paola Ángeles, la joven con síndrome de Down que representará al Perú en un concurso de salsa

Los límites solo están en la mente, definitivamente es una frase que describe muy bien a Paola Ángeles Manturano, una joven con síndrome de Down, quien ha logrado cumplir todas las metas que se ha propuesto.

Con tan solo 24 años, Paola representará al Perú en el concurso Medellín on Fire, en Colombia, al participar en el género salsa, categoría Sin Limites - mujeres individual. En la siguiente nota de La República conoce un poco más de ella: ejemplo para todas las personas con habilidades especiales.

Carlo Ángeles, padre de la joven modelo y bailarina, nos contó que desde muy pequeña Paola mostró un gran interés por las actividades artísticas. Por tal motivo, cuando terminó el colegio a los 16 años (en una escuela regular inclusiva), decidió estudiar modelaje en la academia de Marina Mora, donde tras tres años se graduó como modelo profesional.

Luego, con la inquietud y ganas de superarse que la caracterizan, le dijo a sus padres que quería danzar. Es ahí cuando ingresa en la academia de danzas Escenik de Tati Alcantara para graduarse como bailarina profesional en Danzas Urbanas.

“A Paola siempre le ha gustado desde muy pequeña dos cosas: el tema de modelar, posar para las fotos y el tema de baile; y dentro de ese contexto, nosotros la hemos ido apoyando en su desarrollo paulatinamente”, dijo su orgulloso progenitor.

¡Pero no es todo! A la par, Paola es líder de la asociación de Olimpiadas especiales, así como del programa de vida de la Sociedad de síndrome Down. Sin dejar de lado que no le va nada mal en las redes sociales, ya que ella opera y participa de forma fluida de ellas (Facebook, Instagram).

Paola competirá en el “Medellín on Fire” en Colombia representando el género salsa categoría Sin Limites - mujeres individual. Foto: cortesía

La COVID-19 no fue un obstáculo para seguir cumpliendo sus sueños

Durante la pandemia por la COVID-19, la joven artista no se iba a quedar con los brazos cruzados, ella siguió preparándose de forma virtual; y no solo eso, empezó a dictar clases de baile en la asociación cultural Retos, en la cual también participa.

“La asociación cultural Retos, la cual trabaja con jóvenes especiales, al verla que tenía esa inquietud de baile, la fue motivando y la contrató para que dictara clases primero presenciales hasta el 2019 y luego el 2020 a raíz de la COVID-19, de forma virtual”, agregó el señor Carlo.

Su padre nos comentó que a Paola le gusta vivir nuevas experiencias; por tal motivo, también participa en iniciativas como los Boy Scouts Magdalena 149, el programa de Best-Buddies Perú, la Sociedad de síndrome Down, LAID-Lima aprende a incluir, además de pasar el rato en el Club Lawn Tenis.

Digna representante del Perú

Con ganas de más, desde el 24 al 26 de junio, Paola competirá en el Medellín on Fire, que se realizará en Colombia. Ahí concursará en el género salsa categoría Sin Limites - mujeres individual. Se ha venido preparando con mucha dedicación. Inclusive, con el objetivo de prepararse para esta competencia internacional, llegó a Arequipa para ponerse a prueba y vivir la experiencia de una competencia.

“Hace dos semanas fuimos acompañando a Paola a Arequipa, con la visión de que sepa cómo es pasar por una situación similar a la que vivirá en Medellín. Hubo un evento que se llamó ‘Ellas’, donde se presentaron mujeres en un teatro. Mi hija participó en una parte justamente mostrando su coreografía para que se pueda ir acostumbrando al entorno que va a encontrar allá y fue muy gratificante, porque ella siempre había participado en eventos con sus compañeros, mas nunca lo había hecho ella sola”.

Si quieres saber más de esta joven que tiene mucho por dar a la comunidad, puedes seguirla en sus redes sociales: Facebook: Paola Angeles / Instagram: @paoangelesm.