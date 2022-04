Anuncian que observarán ley de tenencia compartida

El Congreso aprobó, el último jueves, el proyecto de ley que permite la tenencia compartida a los padres separados, quienes podrán tener el mismo periodo de tiempo con los hijos y asumir responsabilidades por igual. Sin embargo, la norma ha generado grandes críticas por no poner como prioridad a los menores y ya se anuncia que será observada por el Ejecutivo.

De acuerdo con Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, esta ley tiene problemas de forma y fondo. Cuestionó que para su aprobación no se haya considerado la opinión de entidades ligadas al derecho del infante, y que su debate haya sido exprés.

“Se han exonerado algunas comisiones y no hubo un debate amplio, pese a que las medidas legislativas también están obligadas a ser sustentadas”, comentó a La República.

En ese misma línea, el titular de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer, Efraín Rodríguez, señala que el Congreso tampoco consideró las opiniones técnicas que enviaron días previos al debate.

Cabe mencionar que para la elaboración de esta ley que impulsó la bancada fujimorista se contó solo con el punto de vista de la Asociación Peruana de Tenencia Compartida.

Por otro lado, resaltó que en el Perú ya se tiene regulada la tenencia compartida, en caso de que ambos padres estén de acuerdo. Explicó que si bien es una modalidad que puede favorecer a los menores, en esta ley “se está planteando una fórmula general que quita la administración de justicia”, imponiéndola como primera opción.

Además, señaló que debe considerarse el perjuicio que puede generar al ejercicio de los derechos de las mujeres, quienes mayormente poseen la tenencia de sus hijas e hijos.

Padres agresores

Por su parte, Cecibel Jiménez, asesora legal de la ONG Flora Tristán, sostiene que este dictamen no responde a la realidad peruana sino, al “interés del fujimorismo”. Explicó que no contempla qué se haría en los casos de violencia de género o contra el grupo familiar, y no considera que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia por parte de su pareja.

“Esta ley carece de un enfoque de género y del interés superior de los niños en aras de mantener su integridad”, dice.

Resalta también que la tenencia compartida no debe ser obligatoria, sino evaluada de manera individual.

“Lo que hace esta ley es, pese a los conflictos internos (en los hogares), imponer la tenencia compartida”, enfatiza.

En dicho proyecto también se precisa que se deberá tener en cuenta la opinión de los menores. Asimismo, podrá ser evaluada por un juez en caso sea necesario y cambiar a tenencia exclusiva de uno de los progenitores, previa evaluación de un especialista.

En este último caso se considerará un régimen de visitas.

Ante este peligro y algunos otros aspectos de los que carece esta ley, la Defensoría y el Ministerio de la Mujer consideran conveniente la observación de la norma aprobada por el Congreso. “Es un riesgo latente que entre en vigencia (…). Sería terrible y un retroceso en el ejercicio y respeto de los derechos de la niñez”, comentó la adjunta Matilde Cobeña.

Datos

Propuesta fujimorista. La iniciativa recoge los proyectos de los congresistas de Fuerza Popular Patricia Juárez y Alejandro Aguinaga.

Por mayoría. El legislativo apoyó esta iniciativa en el pleno del último jueves con 76 votos a favor, 10 en contra y 20 abstenciones. Asimismo, se exoneró de una segunda votación.

Reacciones

Cecibel Jiménez, ONG Flora Tristán

“Es una ley que responde a intereses del fujimorismo. No ha considerado a organizaciones o entidades en defensa del infante (…). Esta ley no contempla y no responde a la realidad peruana”.

Efraín Rodríguez, funcionario del MIMP

“Vemos con preocupación esta aprobación sobre tenencia compartida. (…) El contenido de la propuesta tiene varias complicaciones que hacen que sea perjudicial al interés superior del niño”.