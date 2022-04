La Libertad: clases presenciales volvieron a la normalidad tras paro de transportistas

Con información de Yolanda Goicochea de URPI-LR

Ante la tregua otorgada por los transportistas de servicio urbano para no continuar con el paro de labores, hasta que el Gobierno atienda su pliego de reclamos, en La Libertad los alumnos de las más de 2.600 instituciones educativas retornaron a la presencialidad para continuar con sus labores académicas.

Fue el gerente regional de Educación, Oster Paredes, quien confirmó la noticia a URPI de La República, “ Estamos ya en la región La Libertad, con las clases normales se ha retornado a la semipresencialidad y presencialidad en las diversas instituciones educativas, en donde los alumnos vienen realizando sus labores académicas sin contratiempos ”, expresó.

La autoridad regional señaló que estarán atentos a lo que pueda pasar con el paro anunciado por los profesores afiliados al SUTEP y tomar las medidas para salvaguardar la seguridad de los estudiantes en los tres niveles.

“Nosotros estamos atentos por si en cualquier momento haya otra circunstancia de paro o peligro para los estudiantes, inmediatamente comunicar a los padres y profesores de que se priorice las clases a distancia y velemos por la seguridad del alumnado”, detalló Paredes.

“ No tenemos versión oficial si es que la paralización de labores de SUTEP es una acción legal, lo que permite estar reprogramando las actividades escolares, de no ser así estaremos realizando los procesos administrativos correspondientes y trabajaremos las estrategias para las actividades escolares de aquellos que no tengan profesores en sus aulas ”, agregó el funcionario de Educación.