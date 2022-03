Aún hay colegios que no abren sus puertas y otros suspenden clases

Pese a que ayer culminaba el plazo para el retorno a las clases presenciales, aún hay escuelas que no han abierto sus puertas y otras han tenido que suspender las labores ya iniciadas por motivos vinculados a la infraestructura, las lluvias y el bloqueo de carreteras por el paro de transportistas de carga.

Si bien el Ministerio de Educación (Minedu) aseguró ayer que ya se completó la apertura del 100% de instituciones educativas, en regiones como Cajamarca y Ucayali se reportan casos en los que los escolares no pueden volver a las aulas por las lluvias e inundaciones ante la crecida de ríos. En el colegio secundario José Olaya de Cutaxi, de la provincia cajamarquina de Chota, dos ambientes de infraestructura rústica se desplomaron a minutos del inicio de las labores académicas, sin dejar heridos. En tanto, la escuela Anaximandro Vega terminó cubierta de agua, también a causa de las precipitaciones.

En esta región, cuya mayoría de población es rural y tiene dificultades en conectividad, se aceleró el retorno a la presencialidad el 14 de marzo. No obstante, entre el 2% y 3% de los 7.200 locales aún no abre sus puertas y se están habilitando. “Algunos están deteriorados. Unos 32 no tienen condiciones por las lluvias y las clases son virtuales. Coordinamos con gobiernos locales, el problema es que no hay suficiente presupuesto”, comentó a este diario el titular de la DRE, José Presvítero.

Otra región que requería de la presencialidad por la falta de acceso a internet es Ucayali. El 14 de marzo también reportó el retorno de más del 95%. Sin embargo, la semana pasada, la crecida del río Ucayali provocó la inundación de un sector de escuelas en área rural y la suspensión del servicio hasta que descienda el caudal. Los alumnos recuperarán los aprendizajes a doble turno, ya que no pueden hacerlo de forma virtual. “La brecha es de 100.000 tablets de cuarto de primaria a quinto de media. Hay alumnos en pobreza extrema. Pero en la primera dotación recibimos 18.649 equipos y en esta última 4.500 tablets”, detalló la directora de educación Juana Tello.

Daños. Hay colegios afectados en Cajamarca, Cusco y Ucayali. Foto: difusión

Mientras que ayer el Gobierno afirmó que se “ha sellado en todas las regiones” el retorno a las aulas en el marco de la presencialidad, el titular de Educación, Rosendo Serna, añadió que aún se debe seguir vigilando a los “centros educativos focalizados con algunas situaciones para dar asistencia técnica”.

En La Libertad se informó que 64 de escuelas aún continuarán en virtualidad por problemas de infraestructura. En otras regiones como Cusco (en zonas rurales), Lambayeque y Ayacucho, el servicio ya iniciado fue suspendido por el paro de transportistas de carga pesada y el bloqueo de vías, desde ayer.

Hallazgos en supervisión

El comisionado para la educación de la Defensoría del Pueblo, Renzo Deza, recuerda que la norma plantea la presencialidad como regla, salvo excepciones, entre ellas que el colegio no cumpla con condiciones de bioseguridad. En esa línea, luego de una supervisión en 130 instituciones de regiones como Lima, Junín, Piura, Arequipa o Loreto, se identificó que 37 brindan presencialidad, 89 semipresencialidad y 4 a distancia. En tanto, 17 no recibieron materiales educativos y 29 directores no cuentan con recursos del programa de mantenimiento.

Con colaboración de: Yoyse Machuca. Lambayeque