La Libertad: piden prisión preventiva para dueño de mina en cerro El Toro

Tras revelarse el testimonio de los deudos de las víctimas de la minería ilegal en el cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, durante la sesión realizada por la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, la defensa legal de los agraviados ha solicitado prisión preventiva para el pastor evangélico Oswaldo Alva Polo, acusado de ejercer la minería artesanal, que el 2019 causó ocho muertes.

Martina Rodríguez Cruz y su menor hija consideran que corren peligro tras acusar a Alva Polo como uno de los responsables de la muerte de su familiar y de otras siete personas en un socavón en El Toro. Dicha tragedia ocurrió hace dos años en esta convulsionada zona de la provincia de Sánchez Carrión.

El pastor Alva rechaza acusaciones y exige rectificación de viuda. Foto: Agencia Noticias

Por ello, la defensa de los deudos solicitó prisión preventiva contra el religioso debido que este amenazó a Martina Rodríguez con denunciarla si no se retractaba de lo mencionado en la sesión. Ante esta situación, el abogado ingresó de inmediato un nuevo escrito a la carpeta fiscal 628 - 2019 solicitando a la Fiscalía la medida contra Alva Polo.

Igualmente, el consejero regional Greco Quiroz Díaz solicitó a la presidenta de la Junta de Fiscales de la Libertad, Marena Mendoza, que se incluya a Martina Rodríguez como testigo protegido ante el amedrentamiento de Oswaldo Alva. “La señora Martina denunció que en la mina de propiedad del señor Alva falleció su esposo, dejándola viuda y a sus tres menores hijas huérfanas. Ella, de forma valiente, hizo la denuncia ante la Comisión Multipartidaria del Congreso y el señor ha salido a amenazarla con denunciarla y otras cosas”, señaló Quiroz en el oficio dirigido a la magistrada.

Por su parte, Alva Polo rechazó las imputaciones y afirmó al medio digital Wamachuko News que los decesos ocurrieron en un lugar fuera de su planta procesadora de minerales.

“Incluso la Fiscalía tomó coordenadas y son diferentes al sitio donde hubo los fallecimientos (…). En mi planta no hay socavones. Los ochos muertos fueron en otro lugar, fuera de mi propiedad. Yo me hago responsable de los actos que ocurren en mi planta y no en lo que ocurre en casa del vecino. Los ocho muertos fueron en un punto a más de 400 m de mi planta. Lo que pasa es que me quieren despojar de mi propiedad”, puntualizó Oswaldo Alva.