La Libertad: detectan que se aplicaron vacunas COVID-19 de distintos laboratorios a 224 personas

Mediante informe de control concurrente, la Contraloría de la República detectó situaciones adversas durante el proceso de vacunación por parte de la Gerencia de Salud de La Libertad, entre las que destacan la aplicación de terceras dosis contra la COVID-19 y la inoculación de 224 personas con dosis de distintos laboratorios . Asimismo, indicó que esta no ha realizado las acciones correctivas de informes anteriores.

Estas situaciones adversas fueron advertidas en el Hito de Control n° 007-2021-OCI-GERESA/0640-SCC: Aplicación de vacunas a personas mayores de 18 años (primera y segunda dosis), cuyo periodo de evaluación fue del 16 al 22 de septiembre del 2021.

En el documento se informa que los centros de vacunación de las provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo y Gran Chimú no realizan una adecuada verificación previa de la población objetivo a vacunar en el aplicativo HIS del Minsa, lo que ocasionó que no se vacune de manera uniforme a 224 personas con dosis de los mismos laboratorios, sino que estos reciban como primera dosis vacuna Pfizer y segunda dosis Sinopharm.

En otros dos casos detectados en la Red de Salud de Chepén y el Hospital de Cascas, dos personas fueron vacunadas con Sinopharm y su segunda dosis fue Pfizer. También se resalta que dos adultos mayores de 70 años habían recibido como primera dosis AstraZeneca en Bagua y Madre de Dios, respectivamente, y en la Red de Salud de Pacasmayo fueron inmunizados con Pfizer como segunda dosis.

Tercera Dosis

Otras de las advertencias que realizó la OCI de la Geresa fue que s e vacunó a personas con terceras dosis, como es el caso de un varón de 64 años que se encuentra internado en el Centro Penitenciario de El Milagro. Este ciudadano, en marzo, recibió sus dos dosis de Sinopharm y, en junio, recibió una nueva dosis de la misma vacuna .

En tanto, en el marco de la vacunación a miembros adscritos a los colegios profesionales y personal de salud, una persona de 42 años fue inoculada contra la COVID-19 el 15 de junio, cuando ya había recibido el 12 de febrero y 6 de marzo sus dosis por ser personal del Instituto Regional de Oftalmología IRO; las tres dosis fueron Sinopharm. Lo mismo ocurrió con un adulto de 60 años, a quien lo inmunizaron el 23 de febrero y 18 de marzo, pero recibió una nueva dosis en el colegio San Juan de Trujillo el 9 de junio.