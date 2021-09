Minsa no descarta un escenario de tercera ola con 63 mil muertes

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló ante el Congreso que su sector contempla como un escenario probable ante una tercera ola, tomando en cuenta el avance de la vacunación, hasta 63.117 fallecidos por Covid-19.

Explicó que ya no consideran el escenario de 115 mil muertos que se habían proyectado en agosto último, pues la vacunación (más de 10 millones de personas ya tienen dos dosis) ha cambiado esa situación y vislumbran otro escenario.

“Estimamos prácticamente en la mitad de pacientes probablemente fallecidos tras la vacunación. Y en la medida que aumente el oxígeno, la vacunación, la cantidad de camas y equipos de alta flujo, esta cantidad probable tiene que ir bajando; por eso la importancia de impulsar la vacunación” .

Por ahora los indicadores no muestran una tercera ola. No obstante, Cevallos señaló que siguen alertas porque la variante delta está en todas las regiones y es 8 veces más contagiosa y agresiva, y el Instituto Nacional de Salud (INS) ha detectado la presencia de la mutación delta plus, la cual es muy infecciosa y disminuye la capacidad de defensa de las vacunas.

Indicó además que ahora la prioridad es cerrar brechas en la vacunación en el grupo de 40 años a más, que es el vulnerable y tiene mayor posibilidad de necesitar hospitalización.

“Este mes y medio hemos podido llegar, gracias a los trabajadores de la salud, a pasar casi el 75% pacientes mayores de 50 años con dos dosis, lo cual es una cifra muy importante. El porcentaje de ese grupo en UCI ha disminuido”, explicó.

Sobre el retraso en la llegada de la vacuna Sputnik V dijo que por ahora se está pidiendo más vacunas a Sinopharm y un adelanto a Pfizer que estaba comprometido para el 2022.

“Se había establecido un porcentaje de vacunas (rusas) para octubre, noviembre y diciembre y seguimos insistiendo a través de Cancillería. Esto nos obliga a una mayor cantidad de vacunas de Sinopharm y negociar con Pfizer para que nos adelanten dosis (35 millones), hasta ahora vamos avanzando”.

Respecto a las medidas ante una tercera ola, dijo que buscan prevenir y controlar la transmisión comunitaria del Covid-19 y detectar oportunamente los casos intensificando la vigilancia e investigación epidemiológica (más de 3.000 pruebas de secuenciación genómica para identificar a las variantes y más pruebas moleculares).

También mejorar la cobertura de inmunización. La meta del Minsa es llegar a 14 millones con dos dosis al mes de octubre, principalmente en los de 45 años a más, y a diciembre a 28 millones. Y el cierre de brechas de vacunación en la población del ámbito rural y urbano, zonas de frontera y en la población con comorbilidades.

Claves

Se tiene 375 plantas de oxígeno a nivel nacional, pero en un escenario como el proyectado no serían suficientes.

Pedro Castillo participará en una sesión de la OEA y hablará sobre la evolución e impacto de la pandemia de la COVID-19.