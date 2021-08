Extorsionadores amenazan a familia en el distrito de La Esperanza

Una banda de extorsionadores arrojó un cartucho de dinamita y un sobre manila con una carta intimidante a la vivienda de una familia en la manzana 13, lote 22, de la primera etapa del asentamiento humano Fraternidad, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

Según el parte policial, alrededor de las 10.30 de la noche del martes 10 de agosto, efectivos policiales de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) recibieron una llamada telefónica para que se acerquen a la dirección mencionada para constatar una posible extorsión.

El personal de la Udex, al mando del suboficial Ruperto Santoyo Puicon, llegó a la casa de la familia extorsionada, donde se entrevistaron con la dueña de iniciales R. Y. Ch. E. (38), quien manifestó que sujetos desconocidos arrojaron el material explosivo por la ventana al interior de su domicilio.

Los policías constataron que se trataba de una dinamita con mecha y un sobre manila color amarillo con una hoja de cuaderno escrita con tinta azul.

“Mira Aldair estás jugando con fuego y él para en esta casa, si no me depositas mi dinero voy a hacer volar esta casa. Esta es la última advertencia así que ya saben si no volaran todos. Atentamente, Enano”, decía el papel.

Los agentes procedieron a la desactivación del cartucho de dinamita y trasladaron a la agraviada al Departamento de Investigación Criminal Norte para continuar con las diligencias respectivas.