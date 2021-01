Richard Hernández: “Mucha gente se automedica y llega tarde al hospital”

Como ocurre en otras regiones, Arequipa está afrontando un incremento de contagios y decesos por Covid-19 debido al relajamiento de las personas que ya no cumplen las medidas de seguridad. Los hospitales atienden más casos nuevos cada día y faltan médicos especialistas.

¿Cuál es la afluencia de pacientes con este rebrote?

Se ha duplicado. Atendíamos a 10 o 12, ahora atendemos 22 al día. Y algunos de ellos requieren de una atención especial, llegan graves.

¿Están llegando muy tarde al hospital?

No solo están llegando tarde sino que se están automedicando. Hay muchas personas que prefieren tratarse en sus domicilios cuando tenemos camas de hospitalización. Que no se automediquen y que apenas tengan los síntomas vayan al primer nivel de atención y si no los atienden que nos los envíen a nosotros.

¿Nos aproximamos al pico de la pandemia del 2020?

No es así. Primero, ya estamos mejor preparados y podemos soportar una carga de pacientes hasta de 400 en este momento. Tenemos entre 120 a 150 hospitalizados. Si se pasa esa capacidad tenemos los módulos PRONIS para leves a moderados. Si copamos todo eso, ya no podríamos hacer nada. Va a depender del comportamiento de la población.

¿Percibe que hay un relajamiento de la población de Arequipa?

Por supuesto y eso nos preocupa. Mucha gente salió a las calles por fiestas de fin de año y no están usando bien las mascarillas. Hay un incremento de casos pero aún no podemos llamarlo segunda ola.

¿La falta de personal seguirá siendo nuestro talón de Aquiles?

El personal está cansado. Los profesionales que tenemos cubren la capacidad actual de atención. Ya no hay profesionales en el mercado, ya todos han sido absorbidos por el Minsa y EsSalud. Ahora debemos hacer que permanezcan en el tiempo.

¿Es probable que sigan en ascenso los casos?

Es lo más probable, es que somos una población indisciplinada, no nos gusta obedecer. La gente se enferma en la comunidad y luego exigen que se les atienda de manera adecuada cuando nuestro personal está cansado.

¿Sigue llena el área UCI del Honorio Delgado?

La ampliación de nuestra UCI está al 99%. Ahora estamos llenos, recordemos que cada paciente en promedio está 30 a 35 días en internamiento en UCI. Es una pelea muy larga.

