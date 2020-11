El rastro de los millonarios contratos que entregó la familia Marchena en Ayabaca

Reportaje

En las contrataciones con un mismo proveedor que realizaron 6 distritos de la provincia de Ayabaca, en el departamento de Piura, para la adquisición de canastas con alimentos de primera necesidad que serían repartidos en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se advirtió un presunto favoritismo por parte de las autoridades ayabaquinas a la hora otorgar adjudicaciones.

De acuerdo al registro del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la empresa Fuseex Industrial E.I.R.L., representada por José Darío Palacios Aguilar, celebró 8 contratos con los municipios de Frías, Cristo Nos Valga, Montero, Sicchez, Sapillica, Lagunas y Ayabaca para la adquisición de canastas básicas durante la pandemia, por un monto total de S/ 1 109 075.

De manera coordinada, las gestiones pertenecientes a la agrupación política Fuerza Regional, la misma del gobernador regional de Piura Servando García, entregaron la buena pro de los procesos, el mismo día, a la empresa Fuseex.

La República descubrió que el representante legal, responsable de firmar los millonarios contratos, José Darío Palacios Aguilar, registra, además, una serie de adjudicaciones con la Municipalidad Provincial de Ayabaca, la cual ha venido siendo administrada por la familia Marchena de manera consecutiva los últimos 13 años.

Contratos

Según el registro del OSCE, la Municipalidad de Ayabaca contrató con empresas y consorcios conformados por José Palacios Aguilar en al menos 25 oportunidades, llegando a facturar hasta S/ 2 852 967.

Fue durante la administración del entonces alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, quien gobernó entre los años 2007 y 2018, que Palacios Aguilar se benefició con 18 adjudicaciones a través de su empresa Producciones y Negocios Agrícolas Valles del Quirosss-Paimas S.R.L., cuando era parte del Consorcio Semillas ,llegando a facturar S/1 543 003.

Del mismo modo, el OSCE registró que Palacios Aguilar firmó dos contratos como persona natural, en el 2010 y 2011, logrando facturar S/ 28.731,17.

Otros tres contratos fueron celebrados a favor de las empresas de José Palacios Aguilar, cuando el hijo de Humberto Marchena, Baldomero Marchena, llegó a la alcaldía de Ayabaca en el año 2019 con el partido Fuerza Regional.

A través de una tercera empresa llamada JDPA E.I.R.L., Palacios Aguilar obtuvo en enero de este año la adjudicación de una obra para la creación de los servicios de salud en la localidad de Canales en el distrito de Sapillica por un monto de S/ 1 001 314. Para este proyecto, el empresario se unió a la inhabilitada empresa Inversiones Oberti, y conformaron el Consorcio Canales. Los otros dos fueron con Fuseex Industrial para entrega de canastas.

Hermano

Este año, durante la emergencia sanitaria, la Municipalidad de Ayabaca no solo contrató con Palacios Aguilar, sino también con su hermano Benjamin Palacios Aguilar, quien a través de la empresa Edificaciones y Construcciones Benjamin E.I.R.L., obtuvo la adjudicación del mantenimiento de los caminos vecinales de la provincia por un monto de S/ 673.166,70.

El presunto favoritismo también lo benefició en el año 2018, con la obra del mejoramiento del colegio I.E. n° 1089, en el Centro Poblado de Chirinos Laque, por un monto de S/ 811.131.

Responde

El alcalde de la Municipalidad de Ayabaca, Baldomero Marchena, descartó que exista algún favoritismo de parte de su gestión con al empresario José Palacios Aguilar.

“Yo no tengo que ver nada en los procesos. Ahora lo que me indica de la anterior (gestión) no tengo nada que ver. Lo conozco sí (a José Palacios Aguilar), pero amigo no (es). Desconozco que el hermano del señor haya obtenido alguna obra. Dicen que las empresas son de amigos del alcalde cuando no es así”, dijo.

Cuestionan

El dirigente del Frente de Defensa por los Intereses de Ayabaca, Darwin Campos, aseguró que sí existe un favoritismo entre el municipio ayabaquino y el empresario Palacios Aguilar que incurriría en un presunto delito de colusión.

El regidor de oposición de la Municipalidad de Ayabaca, Jorge Jiménez, refirió que resulta sospechoso que el señor Palacios Aguilar utilice diversas empresas, de diferentes rubros, para contratar con el municipio ayabaquino.

Por su parte, el especialista en derecho penal Percy Ipanaque refirió que, en el caso de comprobarse la existencia de contratos celebrados bajo un acuerdo extraoficial, se incurriría en un delito penado entre 6 a 13 años cárcel.

Este informe forma parte del proyecto colaborativo Periodistas en red, que lidera Convoca.pe en alianza con La República, El Tiempo de Piura, El Búho de Arequipa y reporteros independientes de diversas regiones del país.

