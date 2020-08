Virus estaría debilitándose en regiones en cuarentena

Por: Jésica León y Ángela Valdivia

A tres días de finalizar el estado de emergencia focalizado ante el COVID-19, el virus parece perder fuerza en las regiones que fueron incluidas en la medida de excepción, pues a la fecha hay menos personas hospitalizadas y menos fallecidos por día. Sin embargo, no hay que bajar la guardia.

Hay que recordar que el Gobierno dictó esta medida para Arequipa, Junín, Madre de Dios, San Martín, Ica y Huánuco con la finalidad de reducir los contagios en la población.

En Junín, por ejemplo, la evolución de los casos es favorable. Según Wilbert Barzola, decano del Colegio Médico de la región, los decesos están bajando y hay menos hospitalizados por el COVID-19. Si bien en julio se registraba entre 25 a 30 fallecidos por día, ahora se reportan entre 20 y 22 decesos diarios.

“En la región está empezando a bajar el número de pacientes que están presentando el mal debido a que se han adoptado estrategias como la acción de brigadas médicas que salen a buscar y detectar casos de contagio y hemos insistido en el aislamiento precoz de las personas positivas. Además, el Colegio Médico ha empezado a trabajar con videollamadas para aquellos que necesitan atención de salud. Todo ello está contribuyendo a que los casos disminuyan”, explicó.

Hay que recordar que Junín está desde marzo en cuarentena; sin embargo, con el pasar de los días muchos negocios abrieron sus puertas y la población comenzó a salir a las calles.

¿Sería necesaria otra ampliación? Barzola advierte que el Gobierno tendría que poner en una balanza la economía y la salud, pues también se ha reducido el ingreso económico de muchas familias y, por otro lado, existe la posibilidad de que venga una segunda ola de contagios el próximo mes a medida que se vayan relajando los controles.

Por otro lado, en Ica, el gobernador regional, Javier Gallegos, precisa que, a título personal no está de acuerdo con una ampliación de la cuarentena, pero discutirá con las autoridades de salud sobre esta situación.

Gallegos indica que hay menos hospitalizados y decesos que en julio. Esto debido a la detección rápida de los sospechosos con el Plan Esperanza y el aislamiento en albergues para quienes arrojan positivo. “Eso nos ha servido para que menos gente vaya a los hospitales”.

“La cuarentena nos ha servido para estar preparados y en caso de un rebrote estamos en la capacidad de atención, pues ya tenemos dos plantas de oxígeno que se instalarán a fin de mes”.

Hay que esperar

El infectólogo Manuel Espinoza, asesor del Ministerio de Salud (Minsa), reconoció que hay una reducción de los casos sospechosos, pero es muy pronto para decir que estamos en una fase de reducción total.

“Hay que esperar dos semanas más para poder determinar con indicadores el estado real de las regiones porque las estrategias han cambiado, las acciones están centradas en el primer nivel de atención”, dijo.

De levantarse la cuarentena, Espinoza recalca que no hay que bajar la guardia porque podría ocurrir un rebrote.

Explicó que cuando el número de hospitalizados se empieza a reducir y las camas UCI se liberan, se puede deducir que tenemos menos complicación por esta infección. Sin embargo, pidió cautela.

El descenso de fallecidos también fue resaltado por el premier Walter Martos, quien señaló que se está dando por las medidas tomadas y pidió no tener una mirada triunfalista.

El Gobierno evaluará las medidas restrictivas en base a los datos que brinde el Minsa sobre cómo está la situación de la pandemia en distritos y regiones.

Hay que precisar que Arequipa también registra un descenso de hospitalizados por COVID-19 y de fallecidos. La región estaría entrando a una meseta, pues está disminuyendo los positivos activos. Hasta el sábado 15 de agosto, el factor R, que muestra el número de contagios por persona, era de 1,5, una reducción que es una buena señal, destacaron investigadores de la Universidad Católica San Pablo y el Comando Covid de Arequipa.

En tanto, en Huánuco la situación no está mejorando a pesar de estar cinco meses en cuarentena. Darly del Carpio, decana del Colegio Médico de la región, aseveró que los hospitalizados, contagios y decesos siguen aumentando debido a la inacción de las autoridades de la región y la poca colaboración de la población. “En Huánuco tenemos todos los problemas por no contar con hospitales de nivel. Si bien se han hecho hospitales de campaña, falta ponerlos en funcionamiento porque no hay personal de salud, además no hay planta de oxígeno”.

Y la decana del Colegio Médico de Madre de Dios, Emperatriz Moral, señaló que en los últimos días las cifras han descendido en la región. Esto se refleja en el números de hospitalizados, decesos y casos nuevos. Asimismo, la mayoría de personas a las que se les realiza la prueba rápida muestran que ya han superado la enfermedad.

Moral considera que el buen trabajo de la red de salud sería un factor que ha evitado que el virus se propague más, pues se fue casa por casa a tomar muestras y brindar medicamentos.

“Si bien la cuarentena ayudó en su momento, actualmente ya no se cumplen las medidas”, alertó.

No obstante, no cree que deba extenderse la cuarentena, sino más bien llevar a cabo un trabajo conjunto entre la parte gubernamental, las instituciones y parte civil para concientizar a la población.

Finalmente, el decano del Colegio Médico de San Martín, Anderson Sánchez, sostiene que se ha observado un descenso en las cifras de hospitalizados y fallidos. Los nosocomios ya no se encuentran colapsados como hace unos meses, “pero no es momento de bajar la guardia”.

Cuarentena ha sido bastante irregular

Enfoque de Juan Villena -Infectólogo

¿En qué momento es apropiado levantar una cuarentena? Si hablamos de una cuarentena a secas, uno nunca sabe cuándo levantarla. Pero si hablamos de una bien hecha, bien ejecutada, tiene que ser levantada cuando se ven los resultados evidentes. Es decir, cuando la curva va bajando y la medida restrictiva está cumpliendo su rol.

Hay que recordar que el objetivo de una cuarentena es achatar la curva y que se mantenga así el mayor tiempo posible para que no colapsen los servicios de salud.

Sin embargo, en nuestro país esta medida ha sido bastante irregular, la gente no acata, sale a las fiestas, reuniones, se aglomera, entonces los resultados no son satisfactorios. Diremos que estos han sido parciales porque de todas maneras ha habido una disminución de casos de contagio.

Desde el inicio de la pandemia hubo un número de casos menor del que se preveía, pero con el pasar de los meses no hemos llegado al nivel ideal. Y eso porque esta medida no se ha llevado correctamente. Estamos en el primer puesto de mortalidad en el mundo. Y eso nos debe decir algo.

