En solo 48 horas se reportaron 100 fallecimientos por COVID-19 en el Perú

En solo 48 horas se reportaron 100 fallecimientos por Covid-19 a nivel nacional, con lo cual se elevó a 400 la lamentable cifra de víctimas, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Este aumento de 33% en dos días es uno de los más altos desde que comenzó la emergencia sanitaria, lo que podría demostrar que esta semana será la más difícil como advertían las autoridades y los especialistas.

Así, a pocos días de que la cuarentena concluya (26 de abril), el Perú registra 15.628 casos de Covid-19 de un total de 143.745 pruebas moleculares y rápidas aplicadas. De esa cantidad, 1.349 pacientes están hospitalizados y de ellos 167 luchan por su vida en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. La idea es que no entren a la lista de fallecidos.

Además del aumento de muertes reportadas, llama también la atención la alta tasa de letalidad de regiones norteñas como Lambayeque (12%), Piura (8%), y La Libertad (7%), donde hubo un alto número de infractores de la cuarentena. En la primera, por ejemplo, han fallecido 81 personas de las 400 registradas hasta el momento.

El médico epidemiólogo Mateo Prochazka comparó la tasa de 1.5% de Lima con la de más de 5% de la costa norte. “La explicación es una combinación entre un menor número de pruebas realizadas y un menor acceso al servicio de salud”, refirió a través de las redes sociales.

Estas cifras se dan cuando, a diario, hay denuncias por largas colas de pacientes a la espera de un descarte en los hospitales, llamadas a la Línea 113 sin respuesta y nosocomios sin camas UCI. Así, para el epidemiólogo Gabriel Carrasco- Escobar el registro de 100 muertes reportadas en 48 horas (tomando en cuenta que la fecha del informe no es igual al del fallecimiento) representa una señal de alarma que puede obedecer a distintos factores: aumento en la transmisión del virus, dificultades en la conexión de la información o ausencia de servicios de salud.

“En un escenario ideal, este aumento de mortalidad podría reflejar un incremento de transmisión, pero lo que creo que ocurre es que hay cuellos de botella logísticos. Sospecho que los reportes de EsSalud, por ejemplo, llegan al Minsa con desfase de tiempo (2 o 3 días)”, indicó el especialista de la Universidad Cayetano Heredia, quien pidió sincerar las cifras, debido a la poca claridad en la metodología y datos limitados.

En evaluación

Ante esta situación, y en el día 35 del estado de emergencia nacional, aún no se descarta por completo una eventual ampliación de la cuarentena. Según el ministro de Salud, Víctor Zamora, a partir del 27 de abril “habrá otro tipo de cuarentena en la cual funcionarán actividades económicas bajo nuevas reglas”. No obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, refi rió que la determinación de una posible prórroga aún no se ha resuelto y está en evaluación. “A la fecha no puedo advertir si hay o no. En principio acaba el 26 de abril. El hecho que no se amplíe no significa que estemos liberados del contagio del virus. En lo que respecta a las actividades económicas productivas tienen que ser evaluadas caso por caso”.

Sobre este tema, Mateo Prochazka señala que esta semana será difícil porque habrá la misma trasmisión (del virus), pero con un aumento rápido de una demanda por servicios de salud que no será atendida adecuadamente. Esto se verá refl ejado en un incremento rápido en la cifra de fallecidos. Por eso, recomienda ampliar la cuarentena.

En esa línea, el especialista Gabriel Carrasco-Escobar considera necesario prorrogar la medida, debido a que, por ahora, no hay evidencias, ni herramientas (a través de celulares o control en centros laborales) para liberar de manera gradual las actividades esenciales. Lo mismo pide el infectólogo Juan Villena, quien recomendó que esta se extienda una semana más para luego aplicar mecanismos progresivos. “Deben haber cercos en mercados y ampliar la oferta para que no solo haya uno”.

Cuestionan pruebas

Entre las acciones del Gobierno, ayer se anunció la incorporación de un segundo lote de 300 mil pruebas rápidas, las cuales pasarán por un testeo de campo y luego serán distribuidas a diversas regiones para su aplicación a población en riesgo. Estas forman parte de un grupo mayor de un millón 400 mil de muestras para descartar el Covid-19.

No obstante, según denunció el portal de investigación Ojo Público, este 1.4 millones de pruebas rápidas de inmunoensayo adquiridas por el Estado no tienen certificación de la Administración Nacional de Productos Médicos de China.

Al respecto, Zamora dijo que los nuevos lotes ya cumplen con los requisitos que fueron incorporados por la autoridad china después de que el Perú hiciera la compra. “Está garantizada la eficacia de las pruebas porque cada lote que recibimos cumple con el periodo de pruebas de campo”, aseguró el médico.

Por otro lado, el premier informó que en la Villa Panamericana, de Villa El Salvador, se habilitarán las siete torres (solo funcionaban dos) y 1.000 camas para quienes se encuentren en la etapa intermedia del contagio. También se utilizarán máquinas de anestesia como ventiladores mecánicos. Al cierre, Zeballos dijo que el Gobierno "tiene la mejor disposición y la firmeza para tomar decisiones que eviten más contagios, pero todo será insuficiente si todos no se suman. “Esta guerra no ha terminado”, dijo.

De esta manera, para las autoridades el pico del avance del Covid-19 se verá entre el 23 y 27 de abril. A no salir de casa.

Tablets llegarán recién en junio

El ministro de Educación, Martín Benavides, informó que en junio llegarán las tablets que serán repartidas a los estudiantes de la zona rural. Esto con el fin de que se puedan acceder a la educación a distancia. Él descartó la suspensión de las clases escolares.

Por otro lado, el Gobierno ha decretado que los supermercados y farmacias deberán atender de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m

Para Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, la atención se mantendrá de las 07:00 a. m. a las 02:00 p.m.