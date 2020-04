Con 11 mil casos y calles llenas desde hoy ya se aplican multas

Por: Milagros Berríos y Jésica León

Pese a que en los últimos días se anunciaron sanciones para quienes incumplan con la cuarentena ante el avance del COVID-19, miles de personas –incluso parejas, padres e hijos– siguen abarrotando los mercados y poniendo en riesgo su vida, la de su familia y la del resto de ciudadanos.

Esta situación se repite a diario aun cuando, en el día 31 del estado de emergencia, el número de casos ya alcanza los 11.475 y el de fallecidos los 254. Ante ello, se ha establecido que, a partir de hoy, se impongan multas entre los S/ 86 y los S/ 430 por infringir la inmovilización social obligatoria, el principal mecanismo para frenar esta enfermedad.

Así, cuando salga más de una persona por familia para adquirir víveres o medicamentos deberá pagar S/ 215, al igual que si circula para actividades que no son esenciales.

Si no lleva mascarilla, cuyo uso ahora es obligatorio, recibirá una multa de S/ 344. En caso de que no respete la inmovilización los domingos tendrá que pagar S/ 387; y si no lo hace el resto de días desde las 6:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. (a excepción de Tumbes, Lambayeque, Loreto, Piura y La Libertad que inician a las 4:00 p. m.) abonará S/ 430.

Según el Decreto Supremo Nº 060-2020, publicado ayer en El Peruano, estas sanciones serán impuestas por policías y deberán cancelarse los siguientes 5 días hábiles en el Banco de la Nación. Quienes no lo hagan serán impedidos de realizar transacciones bancarias.

Hay que recordar que estas medidas ya eran de ejecución obligatoria y vigiladas por las FFAA y la PNP, cuyos efectivos se han contagiado en plena labor. Ahora, dado su incumplimiento, la sanción será monetaria; aunque este proceso administrativo no los exime de uno penal.

Uno contagia a varios

Ayer, los mercados, supermercados y bancos tuvieron cientos de personas juntas sin respetar el distanciamiento social, lo que incrementa el riesgo de contagio en Lima. Eso se observó, por ejemplo, en el mercado de Huamantanga, muy cerca del óvalo de Puente Piedra. También en el mayorista de Santa Anita, donde llegaron más de 15 mil personas, una cifra dos veces mayor que un día común.

“Quienes antes nos visitaban eran vendedores minoristas, pero a partir del estado de emergencia nos visitan amas de casa, vecinos de distritos aledaños que quieren ahorrar”, dijo Jaime Gallegos, gerente de Empresa Municipal de Mercados (Emmsa). Esto ocurre pese a que ya hay un comerciante fallecido y varios contagiados por COVID-19.

La aglomeración que se ve en estos centros de abastos y bancos es grave porque, según el médico infectólogo Juan Villena, una sola persona puede contagiar no solo a dos o tres sino a todas las personas que están cerca de él. “Si se aísla no va a contagiar a nadie, por eso es que se recomienda el aislamiento social”.

Otro de los mercados con mayor concentración es La Parada, en La Victoria, no solo por la cantidad de compradores sino también por la de ambulantes. El alcalde George Forsyth reiteró a su par de Lima, Jorge Muñoz, el pedido de que los comerciantes puedan ser trasladados al Parque de El Migrante para tener más orden. “Tenemos un parque tan vacío que podemos utilizarlo para evitar más contagios”.

Por su parte, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) ha propuesto la creación de mercados itinerantes para abastecer por cuadrantes en cada distrito. Estos tendrían hora y día de atención. El presidente de la AMPE, Álvaro Paz de la Barra, expresó que sería necesario brindar salvoconductos a un solo integrante de la familia para las compras.

Recién nacido infectado

Hasta ayer se han registrado 11.475 contagiados por COVID-19 de un total de 109.385 pruebas moleculares y rápidas, según informó el Ministerio de Salud (Minsa). Esto representa 1.172 casos nuevos en relación al día anterior. La mayoría de infectados se ubica en Lima (8.412), Callao (939), Lambayeque (428) y Loreto (396). Se debe indicar que entre los 11 mil casos está el primer bebé con COVID-19 que nació en el hospital II-1 Alto Mayo, de Moyobamba (San Martín). Fue contagiado por su madre (asintomática) a través de la placenta. Ambos están estables. Este es el segundo caso a nivel mundial.

Por otro lado, ayer la lamentable cifra de fallecidos también se elevó a 254 y lo hace en medio de denuncias por demoras en la atención de los contagiados y la falta de acceso a camas de la UCI, pese a que el Gobierno asegura que cuenta con 505 habilitadas.

Dolor de una familia

En el Callao, una familia denunció que debió esperar más de 48 horas para que recojan el cuerpo de su tía de 80 años fallecida por COVID-19 el lunes. Ella murió en su casa sin tener los resultados. Ahí viven otras 9 personas, entre ellas un bebé y un niño.

Unos días antes había fallecido su esposo de 78 años, a quien su familia ingresó al hospital Luis Negreiros de EsSalud, luego de que por varios días no recibiera respuesta de la línea 113. Ahí, según su sobrino Luis Sartori Fonseca, fue inducido a que se bañe pese a su neumonía. Tampoco habría tenido acceso a un ventilador mecánico. “¿Sabe cómo nos enteramos de su muerte? Le dijeron a su hija que vaya al hospital y lleve su DNI. Ella pensaba que le iban a dar de alta, pero lo que recibió fueron las cenizas de su papá”, comentó a este diario.

Ahora, en medio de la pérdida de sus dos tíos abuelos, pide con urgencia pruebas de descarte para las 9 personas que vivían con ellos. Al cierre habían tamizado a 5 y 3 han dado positivo.

Más deficiencias

A esto se suma lo narrado por la periodista Milagros Salazar en el portal Convoca.pe sobre la experiencia de su padre con COVID-19. Según contó, los resultados de la prueba llegaron dos semanas después de tomadas y cuando él había ingresado de emergencia al Dos de Mayo. En ese periodo, y pese a requería un ventilador mecánico, no podía ser trasladado al hospital de Ate porque, si bien presentaba todos los síntomas, las directivas del Minsa exigen tener los resultados a la mano. Las familias de los afectados luchan a pesar del dolor.

El incumplimiento como un problema de idiosincrasia

El constitucionalista Carlos Caro expresó sus dudas sobre la efectividad de la imposición de multas. Según sostiene, si bien ya existe un registro de infractores y ayer se reglamentó, estos no garantizan el cobro de las mismas, ya que no existe un órgano específico que realice esa tarea.

“Se dice que puede haber convenios con los bancos para cobrar las multas, pero estos no son cobradores, tampoco la Policía. Tendría que haber un órgano coactivo. En el sistema de tránsito hay el SAT, pero también conocemos que tiene millonarios cobros pendientes. Y no hay prisión por deudas”, dice Caro. Además, señala, ni siquiera las detenciones han tenido un efecto disuasivo. Para él, este es un problema de idiosincrasia.

Se debe indicar que no se aplican en los paseos terapéuticos de personas con autismo o atención de mascotas (solo lo requerido).

Habrá descuento de 25% de la multa si el infractor lo paga en los primeros dos días (Liliana Rojas).

Buena noticia

A la fecha, 3.018 personas lograron superar la enfermedad. Entre ellos está Valerio Santa Cruz, cajamarquino de 90 años, quien venció al virus luego de permanecer 19 días en el hospital Dos de Mayo. Es el peruano con mayor edad que ha sido dado de alta.