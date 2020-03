A 10 días del estado de emergencia: ¿qué nos dicen las cifras sobre el avance del COVID-19 en Perú?

Al décimo día del estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra, los casos positivos de coronavirus han ido en aumento. Hasta la fecha se han reportado 480 pacientes infectados con el COVID-19, lo que implica un aumento de 64 positivos respecto al martes 24 de marzo, tras el análisis de 7560 muestras.

Así, la mayoría de pacientes infectados viven en Lima (369). De ahí siguen Piura (19), Loreto (18), Lambayeque (12), Junín (11), Arequipa (10), Callao (10), Cusco (10), La Libertad (6), Áncash (5), Tumbes (3), Huánuco (2), Ica (2), Madre de Dios (1), San Martín (1) y Cajamarca (1)

Según la cifras registradas desde que se reportó el primer caso de coronavirus en el Perú, el incremento de pacientes infectados alcanzó su pico más alto el 19 de marzo, fecha en la que se reportaron 89 positivos nuevos a comparación de la jornada previa.

Para el infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, esta cifra es relativa, ya que se consideran solo a los pacientes que acuden a los hospitales para solicitar la prueba de descarte.

“Todo lo que se señala es pasivo, no ha sido una búsqueda activa. Solo va entre los pacientes que van llegando a los hospitales y se procesa la muestra. No refleja la realidad, pero se toma, como se ha hecho, día a día, entonces los incrementos no son sustanciales”, mencionó a La República.

PUEDES VER Casos de contagiados con coronavirus en Perú se eleva a 480, informó el presidente Vizcarra

Esta opinión también es compartida por el infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Manuel Espinoza, quien indica que la estadística puede variar, ya que algunas pruebas pueden salir negativo al tomarse antes de tiempo.

“Lo que ha pasado en algunos hospitales es que se toman las muestras a pacientes que han estado muy enfermos y toman muestras a todos sus contactos, por lo tanto se incrementa el caso de negativos. La muestra se debe tomar al cuarto día de la enfermedad, porque está demostrado que si se toma antes el grado de positividad es muy bajo”, señaló, en diálogo con La República.

De acuerdo al análisis de las cifras, el mismo día que se reportó el mayor incremento de casos positivos, también se registró el mayor número de fallecidos. Cabe resaltar que actualmente la cifra total es de 9 pérdidas humanas a causa del COVID-19.

PUEDES VER Diresa de Cusco reporta 10 casos confirmados de coronavirus [VIDEO]

Según Ciro Maguiña, estos fallecimientos no representan ni el 2% de las muertes que se confirman a diario en países como Italia y España.

“Estamos a menos de lo que pasa en Italia y lo que pasó en China. Estamos en menos del 2% . Con toda la crisis sanitaria, con los problemas crónicos nuestras cifras son inferiores a Italia y China. Pero estas cifras pueden aumentar cuando ya no haya UCI o ventiladores”, mencionó.

¿Por qué no se debe suspender la cuarentena en Perú?

El domingo 15 de marzo el presidente Martín Vizcarra anunció el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio. Ambas medidas se dictaron a fin de reducir el incremento de casos de coronavirus en Perú.

Diez días después y mediante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que se viene evaluando la posible ampliación de esta medida.

“La pregunta más importante que se hace la nación es sobre si esta medida será ampliada. [...] Justo hoy [miércoles], en Consejo de Ministros, hemos recibido una evaluación que ha hecho el Ministerio de Salud a través de su personal profesional experto en la materia”, expresó.

A partir de este anuncio, se ha iniciado un debate sobre si es correcto o no la ampliación del aislamiento obligatorio y con ello el toque de queda. Ante esta interrogante, ambos especialistas ven en la cuarentena la medida más importante para reducir los casos positivos en el Perú.

Para Ciro Maguiña el momento para levantar la medida es pasada la Semana Santa. Esto debido a que muchas personas podrían salir irresponsablemente y contribuir con la propagación de la epidemia.

PUEDES VER Cusco ya no cuenta con pruebas para diagnosticar casos de COVID-19

“Nosotros como Colegio Médico pensamos que lo más importante para el control es la cuarentena y el toque de queda. Estas sirven para evitar el contagio masivo. Dos semanas son fuertes, pero deben ser sostenibles en el tiempo. Si levantamos la cuarentena en plena semana santa entonces la gente empiezan a viajar y contagiar todo el Perú, de nada vale la pena las pruebas si ya nos contagiamos todos. Nuestra opción es que sea 15 días más”, mencionó.

Por su parte, el profesional en salud Manuel Espinoza considera que las personas más peligrosas para contagiar el COVID-19 son los pacientes asintomáticos. Ante ello, recomiendan ampliar a 15 días el aislamiento social obligatorio.

“Hay tres conceptos que las personas no entienden muy bien. El primero que está infectado, que tiene el virus en su cuerpo, que está enferma y que no está enferma. Desde ese punto de vista en que hay personas infectadas y que no presentan síntomas entonces podemos pensar que hay miles de infectados en el Perú. Por eso esta cuarentena está sirviendo para que esta gente asintomática, que también tiene la infección, no lo haga”, finalizó.