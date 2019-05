Incautan nuevo cargamento de droga en Piura

Nuevamente la Policía Antidrogas evitó que un cargamento de más de una tonelada y media de droga saliera por el puerto de Paita, con rumbo a Europa, donde se iba a recibir más de 50 millones de dólares por la sustancia ilícita.

En la intervención que se realizó el martes a las 2:30 p. m., en la vía Piura-Sullana, a pocos metros del expeaje, se detuvo a ocho personas identificadas como Arturo Mendoza (26), Jimmy Peña (29), Nicasio Loayza (75), César Gálvez (36), Julio Calva (64), Álvaro Calva (68), el boliviano Fernando Veizaga (48) y un sujeto que hasta el momento se desconoce su identidad. Estos sujetos estaban a punto de sacar 1,879 kilos de coca de alta pureza, procedente de Colombia y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Cabe indicar que durante el allanamiento del local se encontró varias bolsas, sacos y cajas de cartón en los que hallaron paquetes precintados que contenían cocaína de alta pureza. Estos paquetes también fueron hallados en caletas construidas de ladrillo que habían sido enterradas minutos antes de que la Policía allanara el inmueble.

Seguimiento

Al respecto el fiscal Eler Rojas dio a conocer que los trabajos de seguimiento a estos sujetos se realizó hace dos meses, donde se pudo observar que en los últimos días tenían todo preparado para llevar la mercadería hasta el puerto de Paita, donde iba a ser embarcada para llegar hasta Francia y Bélgica.

Asimismo se conoció que todos los sujetos involucrados en esta intervención iban a recibir entre 10 y 15 mil soles. No obstante, los agentes de la Policía tuvieron que interceptar las llamadas telefónicas de estos sujetos para concretar su captura. De esa manera se pudo precisar que ellos coordinaban la forma en que la droga iba a ser camuflada y posteriormente enviada al extranjero.

Según trascendió, en este cargamento de cocaína se encontraría involucrado el piloto de autos, Fernando de Olazábal Schettini, quien sería el cabecilla de una organización internacional dedicada a estos ilícitos. No obstante, en el transcurso de las investigaciones todavía la Fiscalía no ha obtenido su descargo, ya que se encuentra como no habido. Al parecer, enterado del operativo, fugó hacia el extranjero.