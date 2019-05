Alcaldes de Cusco asediados por la suspensión o vacancia

José Víctor Salcedo

La suspensión de Víctor Boluarte Medina del cargo de alcalde del Cusco parece ser inminente. Una condena a un año de pena privativa de la libertad suspendida en segunda instancia abre las puertas para el retiro de la autoridad. Un juzgado y una sala lo hallaron culpable del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. El pedido de suspensión, presentado por un ciudadano, debe ser debatido y votado en un mes. Con apelaciones y trámites burocráticos, su suerte podría definirse en unos dos meses.

No obstante, Víctor Boluarte no es la única autoridad en riesgo de no concluir su administración de cuatro años. Los fantasmas de la suspensión y la vacancia rondan varias gestiones municipales en Cusco. Es posible que algunos –si se cumplen los plazos judiciales- dejen sus cargos antes de que finalice su mandato, previsto para el 31 de diciembre de 2022. Quizás por eso, la condena contra el alcalde Boluarte volvió a encender el debate en la necesidad de buscar un mecanismo para evitar que personas con procesos judiciales postulen. Y es que son varios los políticos que fueron elegidos pese a sus investigaciones y luego suspendidos o vacados. Pero la propuesta iría en contra de la Constitución, por lo que se debe buscar otras alternativas (ver enfoque).

A un paso de juicio

Si revisamos la situación legal de las autoridades, tenemos que el alcalde del distrito metropolitano de Santiago, Fermín García Fuentes, está próximo a sentarse en el banquillo de acusados para responder a la denuncia por peculado doloso y exacción ilegal. El Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria programó para el 30 de mayo próximo la audiencia de continuación de control de acusación, luego de la cual deberá fijar fecha para el inicio del juicio oral. La fiscal a cargo del caso, Elsa Jirón, pide cinco años de cárcel para García Fuentes. Se le acusa de haber avalado el incremento en 50% del monto de las "bonificaciones por responsabilidad", a favor de sus funcionarios de confianza, gerentes y jefes de área. Ocurrió cuando fue alcalde de Santiago (2011 - 2014). Ese incremento, sin embargo, se aprobó en contravención a las normas nacionales de austeridad que prohibían aumentos y reajustes salariales.

En la misma situación se encuentra el alcalde del distrito de San Sebastián, Mario Loayza. Es investigado por delitos de corrupción por su desempeño como regidor y alcalde encargado de esa comuna en el periodo 2011-2014. Este caso está a punto de ingresar a juicio oral. En los próximos días debe desarrollarse el control de acusación, para que se fije fecha del enjuiciamiento.

La fiscalía pide más de seis años de prisión efectiva por la compra sobrevaluada de compactadoras para el servicio de limpieza pública en 2011. Según la denuncia, la adquisición estuvo direccionada, hubo sobrevaluación y falsificación de documentos para beneficiar a la empresa que ganó la licitación: Maquinaria y Vehículo Los Andes SAC. El costo total por la compra de las tres unidades debió ser S/ 781 388, pero la municipalidad de San Sebastián pagó S/ 1 086 000. Hubo una sobrevaloración de S/ 304 612.

Los otros casos

El fantasma también persigue al alcalde de San Jerónimo, Albert Aníbal Arenas Yábar, quien afronta un pedido fiscal de 4 años con 8 meses de prisión. La denuncia se refiere a irregularidades en Santa Teresa, provincia de La Convención. Arenas es acusado por los delitos de colusión simple y alternativamente por delito contra la administración pública. Se trata del proceso de licitación para la obra de ampliación y mejoramiento de agua y desagüe de Cochapampa, por S/ 2 millones 837 mil donde, según Contraloría, hubo irregularidades el proceso de selección. Cuando ocurrieron esos hechos, Arenas era subgerente de administración y finanzas de la comuna de Santa Teresa.

Otro que podría sufrir un traspié es el alcalde de Wanchaq, David Mormontoy, que tiene una investigación por falsificación de documentos para la inscripción de candidaturas del movimiento Kausachun Cusco, en las elecciones del 2014. La sentencia estaba programada para el 28 de enero pasado, pero fue postergada. En estos días podría salir la sanción judicial.❖

Mejorar controles y elegir mejor

Prohibir la postulación de personas investigadas, como plantean algunos sectores, colisionaría con la Constitución que señala que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Otro precepto que sería vulnerado es la presunción de inocencia. El primer filtro para evitar traspiés dentro de una gestión ya iniciada deberían ser los partidos y movimientos políticos, pero no tenemos partidos fuertes sino algunos movimientos coyunturales que se presentan solo por elecciones. Los electores también somos responsables, porque damos legitimidad con nuestro voto a la autoridad sin revisar sus antecedentes.