Sepa cómo iniciar un juicio por alimentos y cuáles son los requisitos que se piden

Arequipa. A diario son miles de mujeres que afrontan un proceso judicial para obtener una pensión de alimentos. Su resolución demora por la carga procesal en los juzgados.

Para iniciar una demanda por alimentos se necesita la partida de nacimiento del menor, la cual debe contar con la firma del apoderado, una copia del Documento Nacional de Identidad de la persona que solicita alimentos, recibo de gastos (servicios y alimentos) y la ficha de Reniec del demandado para determinar su ubicación.

Con todos estos documentos, se puede iniciar el juicio a través de una demanda dirigida al Juzgado de Paz Letrado. En la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa funcionan siete de estos juzgados.

El proceso dependerá de la complejidad del caso y la evaluación del juez que determinará la sentencia. En algunas ocasiones, las notificaciones tardan mucho en llegar a los demandados por dos razones: el exceso de carga y porque cambian de domicilio.

Un juicio por alimentos no sólo comprende la alimentación del menor, sino también su salud, recreación, vestimenta, educación, entre otros gastos que debe afrontar el demandado.

Al final, si el padre no cumple con la pensión fijada, la madre puede acercarse al “Registro de Deudores e Inventario de Morosos” del Poder Judicial. Incluidos en esta lista no pueden acceder a créditos. Existe la propuesta para que no renueven brevete.

Cientos son denunciados

En Arequipa, en el 2017 se formalizaron en el Ministerio Público 3 mil 327 denuncias penales por el delito de omisión a la asistencia familiar (OAF).

Cada mes, a uno de los 7 juzgados de Paz Letrado pueden ingresar hasta 100 casos.