Insólito, por errores judiciales fue padre de un hijo que no era suyo

Abad Ventura

El caso del minero Víctor Maldonado, que pagó una pensión alimenticia durante 18 años a un hijo que no era suyo, tiene todas las características de una buena "chanfaina". Esencialmente, los errores en el proceso judicial le provocaron este tremendo perjuicio que le costó desembolsillar 116 mil soles.

Los lamentables yerros arrancan con la resolución número 12 del Tercer Juzgado de Paz Letrado de 15 de Agosto - Paucarpata, a cargo de la jueza Gladys Medina Ramírez. Dicho fallo se emitió el 4 de mayo del año 2015.

Según el documento, Nancy Ventura, la madre demandante, presentó una variación en el monto de la pensión. Ya no quería los 700 soles mensuales que Víctor Maldonado le pasaba por orden de otro juzgado, sino un porcentaje de su sueldo.

La jueza no solo aceptó el pedido de la madre -ordenando un descuento de 14.7% de la remuneración- también cometió el "error" de declarar judicialmente como padre del entonces menor a Víctor Maldonado.

Pero antes de que el demandado adquiera esa condición, debió convocar a una audiencia y solicitar la prueba de ADN, como sucede en un proceso normal de filiación. Declaró judicialmente padre a Maldonado con el escrito de contestación del demandado, que se oponía a la variación del porcentaje.

El texto del documento es el siguiente: "pongo en consideración que en ninguna oportunidad me he desentendido de mi obligación alimenticia... que parte de mi obligación paternal he contraído deudas".

Fue suficiente ese término paternal para que la jueza declare su paternidad.

Maldonado apeló la sentencia pero nunca se enteró que al año siguiente, mediante un auto de vista número 14-2016, emitido por el juez Nolan Talavera del Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, había quedado nula su paternidad.

En ella se aclaraba que la anterior resolución "contravenía el debido proceso, donde se hace referencia además a que la filiación se debe realizar con la prueba ADN y con las formalidades correspondientes por estar de por medio la identidad de un menor".

Sin embargo, ni el propio juez se acordaba de esta resolución. Cuando Maldonado presenta la impugnación de su paternidad en el año 2018, ya con el ADN, Nolan Talavera le rechaza pero no advirtió que él mismo había declarado nula su paternidad en el 2016.

"Fui inducido al error porque la defensa de Maldonado me presenta la impugnación de la resolución 12, que ya estaba nula. Con tantos casos que tengo, ni me acordé que yo mismo había anulado", señala el juez Talavera.

Maldonado recién se enteró por La República de esta resolución, que anulaba su paternidad. Ni él ni su abogado fueron notificados.

"A simple vista, se ve que hay varios errores de parte de los propios jueces que no sé si con dolo o de manera involuntaria han permitido este engaño. Pido que la Ocma revise mi caso y de hallar responsabilidad en los diferentes juzgados, sancione como se debe", señala el padre de familia.v