Rechazan resolución de MPT que anula proceso de adquisición de videocámaras

Wilson Aranda. Trujillo

El Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) emitió la Resolución n.º 1184-2019-TCE-S3, en la cual rechaza la Resolución de Alcaldía n.º 350-2019-MPT de la comuna de Trujillo (región La Libertad), de fecha 18 de marzo de 2019, por la que declaraba nulo el concurso público para la adquisición de 137 cámaras de videovigilancia.

En ese sentido, el alcalde Daniel Marcelo Jacinto manifestó que harán una nueva convocatoria para la adquisición de las cámaras, proceso iniciado por su antecesor Elidio Espinoza y que tuvo varios vicios.

“El OSCE tiene que hacernos llegar oficialmente lo que ha resuelto el tribunal. Lo que hemos visto es lo que ha salido en el portal del OSCE, que es válido, pero en la administración pública el documento tiene que llegar oficialmente a la municipalidad”, aclaró Marcelo.

El burgomaestre expresó que en esta nueva convocatoria podrán participar todas las empresas que lo deseen, incluso la ganadora de la primera convocatoria, Consorcio Integración de Tecnologías Inteligentes, que cometió algunas irregularidades, pues no la han sancionado.

“Las irregularidades que encontramos y por las cuales no firmamos contrato fueron por ejemplo que en la propuesta que ellos hicieron había una empresa del consorcio que tenía 0,5% de participación, pero ya para firmar el documento contractual, esa empresa ya no tenía porcentaje”, detalló Marcelo Jacinto.

Además, indicó que en la escritura de una de las empresas del consorcio había un representante legal que no tenía facultades para firmar el contrato y sin embargo lo hizo.

“Otra irregularidad es que en un documento oficial debería figurar la dirección de la empresa; sin embargo, no sé si adrede, en el caso del postor ganador no aparecía. Por todo ello el asesor legal de la comuna me dijo que no firmara el contrato y lo declaramos nulo”, explicó Marcelo.

La autoridad edil expresó que las bases, el presupuesto y el número de cámaras no van a variar porque ya hay una partida de 18 millones de soles destinada a comprar esas 137 cámaras.