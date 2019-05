La historia de los bebés cambiados y sus madres en Arequipa

A Mateo y Adam de Dios no los une ningún vínculo de sangre, pero se llaman hermanos. Su lazo fraternal empezó por accidente, por una desgracia. Hace tres años, cuando nacieron en el hospital Honorio Delgado, fueron entregados por error a madres que no eran suyas. El error fue advertido cinco meses después con una prueba de ADN. La negligencia fue atribuida al personal médico del nosocomio.

Hoy, ambos pasarán el Día de la Madre con sus dos mamás, la biológica y la otra, que los crió y amamantó los primeros meses de vida.

¿Dónde está tu hermano?, le pregunta Maribel Musaja a su hijo Mateo. Es miércoles por la mañana y tienen una entrevista en RPP-Arequipa. Esperan a Yovana Vera y al pequeño Adam de Dios, quienes llegarán minutos después, luego de superar el caótico tráfico de Arequipa.

Ya fuera de la emisora, ambas madres afirman que después de aclarado el incidente mantuvieron la cercanía.

Cada fin de semana, Maribel intenta ir a la casa de Yovana, en el Cono Norte de Arequipa, para que los niños jueguen. “Mateo siempre me dice que quiere ir donde su hermano”, añade Maribel. Los reencuentros sirven también para que ellas puedan ver al hijo que criaron los primeros cinco meses de vida.

Incluso intentaron celebrar el cumpleaños de ambos pero no se pudo. El 25 de abril, Mateo y Adam cumplieron tres años de vida. Sólo Mateo estuvo en la fiesta, aunque en la torta y los arreglos también figuró el nombre de su “hermano”, Adam de Dios. Ambos celebrarán el Día de la Madre juntos, con sus dos mamás. Maribel y Yovana se darán un tiempo para encontrarse este segundo domingo de mayo.

“Siempre estaremos pendientes del otro niño”, señala Yovana Vera. “Nunca hemos pensado alejarnos”, sostiene Maribel Musaja. Aceptan que este año el contacto disminuyó un poco, pues los niños empezaron a ir al nido. Mateo y Adam de Dios bailaron en sus respectivas actuaciones por el Día de la Madre. Usan las redes sociales para mantenerse conectadas, comparten fotos de sus hijos.

Mientras los niños juegan en un pequeño parque, Maribel y Yovana se juegan bromas. “Muy poca comida creo que le estás dando a tu hijo”, dice entre risas Maribel. “Es flaco pero pesa”, responde con otra carcajada Yovana. Hacen una pausa y también piensan sobre el futuro. Maribel se pregunta si los niños, cuando crezcan, mantendrán la cercanía entre ellos, o tal vez se alejen. Solo sabe que ambas madres seguirán pendientes del otro hijo. Mientras tanto, los dos hermanos siguen jugando juntos en el pasto.

Reclaman justicia

El caso de intercambio de bebés fue un hecho que incluso llegó a la prensa internacional en el 2016, y cambió la vida de Maribel y Yovana. Tres años después, ellas señalan que no recibieron ningún tipo de ayuda ni disculpa del Gobierno Regional de Arequipa.

También fue un hecho doloroso, porque implicó separarse del niño que criaron pensando que era su verdadero hijo. Fue extrañar a un bebé y adaptarse a otro. Maribel recuerda que las dos primeras semanas con Mateo fueron complicadas, pues no quería lactar. En el caso de Adam de Dios, Yovana señala que el niño requería atenciones todo el tiempo. Los temperamentos de ambos son diferentes, y a ello también debieron acostumbrarse. Mateo es más inquieto que Adam de Dios.

El abogado Juan de Dios Medina representa a ambas madres en una demanda civil que interpusieron contra el Gobierno Regional de Arequipa. Pero el proceso avanza a ritmo lento. El abogado informó que después de un año y medio siguen en la etapa postulatoria, debido a que el Estado dilata el proceso. Culminada esta fase, vendrán dos etapas más, lo que previene un juicio de largo aliento.

El letrado sostuvo, además, que nunca hubo interés desde el Estado por resarcir a las madres por el daño ocasionado. No hubo disculpas, solo se sancionó a la obstetra del hospital Honorio Delgado que cambió a los bebés. Tampoco hubo las terapias psicológicas prometidas. “Del Estado no han recibido nada”, señala. Juan de Dios Medina recalca que la situación económica de ambas madres es complicada. El Gobierno Regional de Arequipa prefiere no hablar del tema.