Una vez más colectivo "Con mis hijos no te metas" toma puentes en contra del enfoque de género

La mañana de este jueves, decenas de miembros no identificados del colectivo "Con mis hijos de te metas" tomaron los principales puentes de la Vía Expresa de Paseo de la República y la Vía Evitamiento, provistos de carteles con mensajes en contra del enfoque de género, del presidente Martín Vizcarra y del Ministerio de Educación.

Desde el distrito de Barranco hasta el Cercado de Lima, los transeúntes se dieron con la sorpresa de que nuevamente este colectivo interrumpía su normal tránsito.

"Ministra Flor Pablo, no a las orgías escolares", “Vizcarra, no promuevas la perversión sexual y los abortos”, “Vizcarra, no a la pornografía en los colegios”, “Congreso, saquen la ideología de género del Perú”, son algunos de los mensajes que se muestran en los carteles.

El grupo también usó sus redes sociales para publicar las imágenes de su campaña en contra del enfoque de género impulsado por el gobierno. También repartieron folletos a las personas que transitaban por los distritos intervenidos. Lo mismo ocurrió en distintas ciudades al interior del país.

Como se recuerda, el Poder Judicial declaró infundada la demanda que inició este colectivo en contra del enfoque de género en el Currículo Escolar. Con esta decisión, el Ministerio de Educación podrá fomentar una cultura de igualdad de derechos y oportunidades.