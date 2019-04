Acusan a asesor de Cáceres Llica de cobros indebidos

Roberth Orihuela

Hugo Mendoza, asesor del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, y presidente de la Asociación Urbanizadora Jardín del Colca en el distrito de Yura, sigue siendo cuestionado.

No solo se le critica por querer legalizar su asociación. También, un grupo de pobladores denunció que Mendoza cobró por la instalación del servicio eléctrico colectivo, cuando SEAL lo hace gratis.

Asimismo, señalaron que se les cobró mensualmente S/ 10 desde 2014 a cada uno de los posesionarios, por tener el servicio. Según fuentes internas, el cobro se hacía hasta el año pasado a los 8000 socios, sin discriminar si alguien vivía o no en los lotes.

Este diario buscó la versión de Mendoza, sin embargo, no hubo respuesta. Quien sí respondió fue el actual encargado del cobro de luz en Jardín del Colca, Jobert Cáceres. Explicó que, en 2014, la dirigencia que integraba Mendoza les pidió 50 soles a cada uno de los 8000 socios para lograr que su pueblo tenga energía.

Sin embargo, en SEAL, informaron que no se cobra por instalación. Solo se debe pagar por el medidor comunitario.

Jobert Cáceres señala que, a pesar de que les cobraron, no se puso electricidad a todos, solo un 25% fue beneficiado (2000 socios).

Asimismo, indicó que, hasta el año pasado, no se tenía un registro de lo que se cobraba en Jardín del Colca respecto a la electricidad. “A mí me pusieron porque nadie sabía a quién pagar, los dirigentes no viven y vuelven a veces. Cuando entré había una deuda de S/ 19 000 que pudimos pagar con préstamos y con algo que nos dieron los dirigentes”, contó Cáceres.

Agregó que, a pesar de que antes se les cobraba a todos sin discriminar, hoy solo pagan los que viven.

Cáceres también niega cualquier irregularidad durante su gestión de cobrador.❖