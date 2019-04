En entierro de apristas piden trabajar por la unidad del partido en Piura

Mariana Vásquez. Sullana

En medio de cánticos y arengas apristas fueron recibidos los féretros de Víctor Sigifredo Cortez Vera (54), Luis Enrique Flores Jiménez (52) y Greta Miluska Aponte Olaya (41) en el local del Partido Aprista Peruano de Sullana.

Los tres ataúdes recibieron un sentido homenaje póstumo y político por parte de la militancia y dirigentes miembros del Comité Ejecutivo Nacional, así como regional y provincial del APRA que estuvieron participando también en las exequias de Magaly Saldarriaga Rodríguez, quien fue enterrada a tempranas horas de la mañana de ayer domingo.

El congresista Jorge del Castillo Gálvez hizo jurar a los militantes frente a los ataúdes de los compañeros a quienes los llamó “los mártires de Piura” a iniciar un trabajo de recomposición y de unión del APRA en la región Piura, para que la muerte de Víctor, Greta y Luis haya servido para conseguir lo que por más de una década no se ha logrado, dejar las diferencias y apetitos personales de sus dirigentes y trabajar por la unidad del partido.

“Este es el acto mágico de la entrega de la vida de nuestros compañeros, haber reunido a tantos militantes en este local que me imagino desde hace años no se hacía, por ello debemos trabajar por un voto de unidad partidaria, tienen que dejarse de lado las confrontaciones y los enfrentamientos, los personalismos y las candidaturas adelantadas que no tienen por qué existir cuando nuestro primer deber es reforzar la unidad del partido”, expresó ante un grupo de más de quinientas personas reunidas en el local del partido de la estrella.

Ayudarán a los heridos

Asimismo, varios de los dirigentes nacionales desfilaron con un mismo mensaje al dar las condolencias a los deudos de las ocho personas fallecidas y también se comprometieron con continuar ayudando a los heridos en su proceso de recuperación, los mismos que siguen internados en hospitales de Lima.

Los inseparables amigos Víctor Cortez y Luis Flores fueron enterrados juntos tras participar de una misa donde los deudos protagonizaron dramáticas escenas de dolor.