Arequipa: alcalde de Yura donará su sueldo durante los 4 años de gestión [VIDEO]

Arequipa. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Yura, Ángel Benavente, reafirmó su catolicismo. Anunció que Dios, gracias a su esfuerzo, ya le da lo suficiente, y, por ende, no necesita más. Donará su sueldo de los cuatro años de gestión que le esperan para los más necesitados.

La noticia la dio en medio de un discurso en el que se refirió, especialmente, al caso de unos menores del anexo Estrella, ubicado en la provincia de Arequipa, que quedaron desamparados tras la muerte de sus progenitores. El presidente de dicha localidad le habría contado de la situación de los huérfanos al burgomaestre de Yura y este decidió apoyarlos.

Benavente indicó que primero otorgará su sueldo de tres meses para los menores a través de un cheque. Luego, durante el resto de su mandato, el dinero será destinado a atender a aquellos que “sufren de sed y hambre”, indicó.

El alcalde volvió a referir el nombre de Dios. Hace un par de semanas señaló que fue el omnipresente quien le encomendó destruir el balneario de Quiscos ya que traía daños en la salud de las personas. En esta oportunidad indicó que Dios ya le da todo lo que necesita.

“Yo no he venido a ganar o a lucrar. Gracias a mi esfuerzo y voluntad he hecho y Dios me ha dado y me sigue dando”, subrayó.

Ángel Benavente aseguró finalmente, que los cheques serán entregados a periodistas y demás representantes para que no haya ningún problema ni dudas en que el dinero llegue al correcto destino.