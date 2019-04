Abuelito ingresó a la universidad a los 82 años [VIDEO]

Bien dicen que nunca es tarde para aprender. Así lo entiende también Eleodo Magnolio Cadillo Quino, de 82 años, quien cumplió su gran sueño de ingresar a la universidad.

Por casi toda una vida esperó estudiar la carrera de Derecho pero sus necesidades económicas por el sustento de su hogar, hicieron que postergara su sueño hasta que un día se decidió dar el examen de admisión y sin una preparación preuniversitaria, ingresó.

"Yo quería dar el ejemplo que sí se puede. No me prepararé en ninguna institución educativa. Me presenté a dar examen solamente con lo que sabía.", contó a las cámaras de Latina.

Cuando doña Irma, su esposa, se llevó una gran sorpresa tras conocer las intenciones de su esposo. Ella no hizo más que apoyarlo en esta nueva aventura.

Eleodoro Cadillo se ha convertido en el primer cachimbo de la tercera edad en la historia de la Universidad de Lima. Tras su ingreso, fue bien recibido por sus compañeros de aula quienes se mostraron alegres de tenerlo.

"Me parece interesante porque sé que es una experiencia interesante y poder compartir con nosotros cosas bien interesantes.", dijo uno de sus compañeros.