Víctimas de tragedia en el cerro El Toro se alistaban para ir a otra mina

Según uno de los sobrevivientes de la tragedia en la mina informal de cerro El Toro, ubicada en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, las ocho víctimas que murieron inhalando los gases tóxicos del socavón ingresaron para retirar sus pertenencias para irse a trabajar a otra mina, cuando de pronto les sorprendió la muerte.

César Rondo Baca narró que entraron cinco personas para recuperar las herramientas de su hermano fallecido Francisco Rondo Baca, luego encontraron más amigos sacando sus pertenencias.

“Adelante de nosotros entraron dos compañeros que nos dijeron que el aire estaba bacán y me senté un rato a tomar aire. Luego empecé a sentirme sordo y tener dolor de cabeza. Mis amigos igual, traté de salir hasta cierto punto y me desmayé y no recuerdo más”, relató.

“No sé quién me auxilió, solo desperté en el hospital y me comunicaron que habían varios fallecidos, entre ellos mi hermano Francisco Rondo”, dijo.

Tras el incidente, el Gobierno Regional de La Libertad empezó a gestionar ante la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, la intervención en la parte baja de cerro El Toro.