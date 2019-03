Ministerio de Cultura rechaza comunicado de alcalde sobre venezolanos

El Ministerio de Cultura, a través de un comunicado compartido por sus redes sociales, señaló que ‘‘rechaza cualquier acto de discriminación y xenofobia contra migrantes’’. Esto luego de la polémica propuesta de Henry López, alcalde de Huancayo, quien ratificó su posición de que la ciudad sea una ‘‘libre de venezolanos’’.

El órgano encargado del sector de cultura, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la tolerancia y el respeto hacia el prójimo. Este dijo que se debe evitar y rechazar cualquier práctica o manifestación en donde los prejuicios sobre la población migrante se vean reforzados. Asimismo, recordó que de acuerdo a la Constitución Política de nuestro país, ‘‘toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole’’.

Por lo que consideró inaceptables las declaraciones del alcalde Henry López Cantorín, así como la ratificación de estas a través de una Nota de Prensa. El Ministerio de Cultura afirmó que este es un ‘‘Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales’’. Finalmente, exhortó a las autoridades peruanas a promover una cultura de paz, la cual pueda favorecer la integración de los migrantes.

El alcalde López había manifestado que la creciente presencia de los extranjeros conlleva a que la ‘‘informalidad laboral, comercio ambulatorio y actos vandálicos’’ aumenten. Asimismo, en la Nota de Prensa N°214-2019-SGC-MPH, compartida por la Municipalidad de Huancayo, López afirma que todos los días llegan vecinos a su despacho para presentar quejas sobre actos vandálicos y agresiones protagonizadas por los ciudadanos venezolanos. ‘‘A mí me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto’’, aseveró el alcalde, quien finalmente ratificó su posición del 2018, la cual realizó tres días antes de asumir el cargo y que compartió por Facebook, pero que borró eventualmente.