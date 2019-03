Alcalde de Huancayo pide una ciudad libre de extranjeros

Indignante. El alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, ratificó una vez más su posición contra los ciudadanos venezolanos. A través de sus redes sociales, señaló que la alta presencia de ciudadanos extranjeros ha conllevado que su ciudad esté inmersa de informalidad laboral, comercio ambulatorio y actos vandálicos.

Tras ello, el burgomaestre manifestó que viene trabajando una ordenanza municipal para ratificar su posición de “Huancayo libre de venezolanos”. Según el alcalde, a su despacho llegan quejas de vecinos, quienes refieren que ciudadanos de nacionalidad venezolana agreden a jóvenes huancaínos que acuden a discotecas, bares y cantinas.

“A mí me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto; y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad”, agregó mediante un comunicado.

En esa línea, refirió que la ordenanza municipal establece que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas en la región Junín, fomenten el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal.

Cabe precisar que -en diciembre del año pasado- López Cantorín aseguró que declararía a la ciudad de Huancayo “libre de venezolanos”. Sin embargo, ante las críticas de los usuarios y a tres días de asumir el cargo, decidió declinar al respecto.