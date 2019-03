Envían a su casa a menor que causó muerte de compañero

La mañana del martes 19 de marzo, el alumnado del colegio Trilce de Villa El Salvador fue devastado por un hecho ocurrido en un salón de clase. Fue un disparo que cobró la vida de un alumno y dejó herido a otro. ¿El autor? Otro escolar de 15 años que fue intervenido e internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

Ayer, 9 días después de permanecer en ‘Maranguita’, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur resolvió la "externación" del menor, quien volvió a su hogar, al lado de sus padres.

La Sala Civil, presidida por el juez superior Gonzalo Meza Mauricio, acordó revocar la medida de internamiento preventivo contra el adolescente, quien es investigado por llevar el arma de su padre al colegio y causar la muerte de su compañero J.M.S.H. y herir a A.P.G., ambos de 16 años.

Además, se dispuso la medida de comparecencia con restricciones y la entrega a sus padres, dos pequeños empresarios de Villa El Salvador.

Serias falencias

En la víspera, la Defensoría del Pueblo había reiterado la necesidad de revocar el internamiento preventivo. Consideraba que la medida presentaba serias falencias de motivación y exigieron otra medida que asegure la presencia del adolescente en el desarrollo del proceso.

Su abogado, Walter Ayala, dijo que la decisión judicial había sido una medida arbitraria.

"El Código de los Niños y Adolescentes establece que el internamiento preventivo cabe solo cuando existen elementos que permitan afirmar la posibilidad de la responsabilidad del inculpado y peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso".

Así, lo que comenzó como un simple juego terminó la tarde de ayer con la externación del infractor, quien fue entregado a sus padres para que asuman la custodia y cuidados que se les ha recomendado, bajo responsabilidad solidaria.

"No merecía estar ahí (en 'Maranguita'), si quieren castigarlo que lo castiguen, hay maneras, yo no digo que no es culpable, pero ha sido un accidente, una travesura...", dijo el padre del menor y dueño del arma. ❖

Datos