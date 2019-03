Padre de menor que disparó contra compañero: "Si tengo que ir a la cárcel lo haré" [VIDEO]

El padre del menor que causó la muerte de su compañero tras disparar de manera accidental al interior del colegio Trilce, ubicado en Villa El Salvador, rompió su silencio.

Él explicó que no asistió a la citación que le hizo las autoridades en ese momento debido a que no se encontraba en Lima. ‘‘Cuando yo llegué la citación era para las 11:00 a.m., yo llegué después en la tarde, ya no me presenté, ahora me he comunicado para presentarme, ya no hay problema, si me puedo presentar, a partir del día lunes yo estoy en cualquier momento ahí, me voy a poner a derecho", afirmó.

Asimismo, indicó que aceptará lo que la justicia ordene. "Me voy a poner a derecho, no niego, voy a dar la cara, si tengo que ir a la cárcel, voy a ir. No hay problema. Si con eso hay que sanar, subsanar, no hay problema, pero entiendan que también soy padre de familia, soy el sustento de mi familia", sostuvo.

En una entrevista con Panorama, él también pidió perdón por lo ocurrido en el centro de estudios ubicado en Villa El Salvador. "Le pido disculpas, perdón de mil maneras y si desean que vaya de rodillas, no hay problema'', señaló.

El padre del escolar, que ahora se encuentra internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, también conocido como ‘Maranguita’, dijo que ha hablado muy poco con su hijo, pero que sabe que este se encuentra ‘‘emocionalmente destrozado’’.

Respecto a los antecedentes penales que se dijeron que tenía, el hombre los descartó. Esta tragedia ocurrió el 19 de marzo cuando el adolescente de iniciales D.V.R (15) causó la muerte de su compañero de clase J.M.S.H (16) tras llevar un arma de fuego sin conocimiento de su padre.