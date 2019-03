Piden 9 meses de prisión preventiva para presunto feminicida

El fiscal Ronald Caballero, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, solicitó nueve meses de prisión preventiva para Yuri Castillo Cisneros, presunto feminicida que habría disparado a su esposa en la vivienda que compartían en el distrito de Comas, informó a través de sus redes sociales el Ministerio Público.

El último sábado, Carmen Julia Osorio, de 48 años de edad, recibió un disparo en el pecho durante una discusión que sostenía con su esposo. La mujer, quien fue trasladada por Castillo, falleció camino al hospital. El personal policial que se encontraba en el nosocomio de Collique registró el ingreso de la víctima a las 11:30 p.m. Él afirmó haber herido a su pareja de manera accidental cuando intentó evitar que sus hijos sean agredidos.

Cerca de la medianoche, efectivos PNP de la comisaría de La Pascana, ubicada en Comas, llegaron al inmueble en donde vivía la familia para poder juntar información sobre el presunto feminicidio. No obstante, no lograron obtenerla, ya que los familiares de la pareja indicaron no haber estado presentes durante el hecho, por lo que no podían declarar.

Luego de esto, peritos de criminalística también llegaron a la vivienda, que se encuentra en la avenida Sangarará del mencionado distrito, e inspeccionaron el lugar, tomaron fotografías, realizaron un diagrama del lugar y registraron huellas para así poder esclarecer si el disparo fue un accidente, tal como afirmó Yuri Castillo, quien fue trasladado hasta la sede del Depincri en Comas para que sea sometido a los exámenes correspondientes. “Solo habría querido asustarla, pero se le escapó el tiro”, indicó uno de los efectivos.