Comprender para no discriminar: seis preguntas frecuentes sobre el autismo

Entorno al autismo existen diversas dudas que hoy dos especialistas peruanos ayudarán a resolver. El neurólogo pediatra Daniel Koc, del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, y la psicóloga Silvia Salazar Samillán, del hospital Honorio Delgado-Hideyo Noguchi darán una explicación detallada.

1|¿Cómo se origina?

Psicóloga: No hay una explicación teórica exacta de cómo se origina. El autismo es una discapacidad al azar. No hay evidencias biológicas, químicas, fisiológicas. Usted puede sacar todos los análisis y el cerebro del niño va a salir correctamente.

Neurólogo: El autismo es un trastorno de la niñez que comprende tres áreas: el lenguaje, la socialización y un patrón conductual muy peculiar. Con el tiempo se ha tratado de indagar cuál es el origen, pero hay muchas teorías. Lo que se sabe es que en algunos casos hay una relación con los genes... Pero lo cierto es que parece ser multifactorial, muchos de ellos desconocidos, y no hay forma de evitarlos.

2|¿Puede ser curable?

Neurólogo: La idea del diagnóstico precoz y la estimulación temprana es aprovechar el momento inicial del neurodesarrollo cerebral. En los primeros 5 años el niño alcanza su mayor desarrollo, y en ese periodo uno puede ir moldeando el cerebro. Necesitan un estímulo determinado en ese momento para desarrollar una habilidad, como por ejemplo el lenguaje. Si lo haces después, no va a desarrollar.

Psicóloga: No hay cura, pero sí hay terapias. Los papás tienen que estar alerta si su niño no habla a los 6 meses o si a los 16 no emite sonidos, no focaliza la mirada, no responde al contacto afectivo y social. Tienen que llevarlo con prontitud al neurólogo, psicólogo o al psiquiatra.

3|¿Es una discapacidad?

Neurólogo: En el caso de los Asperger no sé si llamarlo discapacidad. No sé hasta qué punto de la parte legal les conviene o no. El Asperger tiene un lenguaje y un cociente intelectual normal, puede tener familia, trabajar, estudiar. Tienen algunos temas conductuales que podría traerles problemas de relaciones sociales, pero que son tratables.

Psicóloga: Hay personas con autismo que pueden tener discapacidad intelectual y otros que no. Los Asperger no, son chicos con inteligencia de normal a superior. Ahora, los niños con autismo moderado y profundo pueden tener discapacidad mental cognitiva.

4|¿Es tratable con alimento?

Psicóloga: No hay evidencia científica que certifique que el gluten pueda mejorar la adaptabilidad, o reparar o curar el autismo. Muchos padres creen que esa es la puerta de la solución y esa teoría es muy costosa, porque el tratamiento es exportado de Estados Unidos.

Neurólogo: Hay un tema de las dietas. En ese aspecto sí hay ensayos clínicos, lo que le llaman la medicina alternativa. Uno de los datos que dan es una dieta libre de gluten y caseína (que pudiera afectar el sistema nervioso). En ensayos clínicos se ha visto que funciona en uno de cada diez. No funciona en todos los chicos con autismo.

5|¿Qué es ser Asperger?

Psicóloga: Los niños Asperger son muy intelectuales, desarrollan un área y se obsesionan. Son diagnosticados a los 12 años donde hay dificultades en las relaciones sociales. A un niño Asperger le puede gustar mucho la anatomía, la zootecnia y puede investigar cosas, leen y se preparan en su totalidad. Pueden ser expertos y dar una cátedra, pero en las habilidades sociales tienen limitaciones. Si su condición es detectada en la adultez se les puede enseñar técnicas de adaptabilidad, y como son chicos muy inteligentes, las usan con prontitud.

Neurólogo: Son personas con un lenguaje muy peculiar, cuando hablan utilizan palabras más elaboradas, usan fragmentos que han leído y los encajan muy bien en la conversación. Tienen la capacidad de sobreenfocarse en cosas. En el tema de la socialización no tienen empatía, son muy ingenuos, no entienden ironías, son muy francos.

6|¿Es necesaria la medicación?

Neurólogo: El manejo del autismo es con terapias, mientras más precoz sea mejor. Hablamos de tratamiento farmacológico cuando el tema conductual resulta de difícil manejo. En casos de indiferencia, hiperactividad, irritabilidad, autoagresión ahí sí es necesario el tratamiento farmacológico para que el paciente esté más tranquilo.❖

