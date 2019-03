San Marcos: examen de admisión se realizará este fin de semana

Este fin de semana se realizará el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde 24.944 alumnos lucharán por una de las 4768 vacantes. Los resultados podrán ser vistos de manera online. Entérate en la siguiente nota todo lo que necesitas saber.

Como ya se ha comunicado, los postulantes podrán ingresar a la Ciudad Universitaria de San Marcos desde las 6 a.m. hasta las 8:30 a.m., para que a partir de las 10 a.m. desarrollen el examen de admisión que constará de 100 preguntas (70 de conocimientos y 30 de habilidades, incluidas cinco preguntas en inglés) y tendrá una duración de tres horas.

¿Cuándo es el examen de admisión?

Desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019 se realizaron las inscripciones para participar del examen de admisión 2019-II a San Marcos. Como ya es costumbre, la jornada se realizará en dos días: 9 y 10 de marzo. El primero será destinado para los postulantes de las carreras de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas, mientras para el domingo 10 será para Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, junto al examen especial.

¿Qué carreras ofrece la Universidad de San Marcos?

La universidad San Marcos ofrece 66 carreras profesionales, divididas en cinco bloques: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Entre el área con más cantidad de inscritos se encuentra la de Ingeniería con 7.093 postulantes. En tanto, las carreras más solicitadas son Medicina Humana con 2.645; Derecho, con 2.198 e Ingeniería Industrial, con 1.418 postulantes.

¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar a San Marcos?

El puntaje mínimo para ingresar a San Marcos depende de cada carrera. Sin embargo, en términos generales estas son las cifras mínimas que puedes obtener en el examen general y especial.

1. El examen general tiene un puntaje mínimo de 900 puntos.

2. El examen especial tiene un puntaje mínimo de 350 puntos.

Cada respuesta correcta tiene una equivalencia de 20 puntos y cada incorrecta una reducción de 1,125 puntos.

¿Dónde se publican los resultados del examen de admisión?

Los resultados del examen de admisión de San Marcos se publicarán de manera online en la página de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la universidad: http://www.admision.unmsm.edu.pe/portal/