Cusco: La suerte de la Paisana Jacinta se decide el 14 de marzo

Cusco. El fallo que anula la emisión del personaje de la Paisana Jacinta, en la televisión de señal abierta, cable, redes sociales y cualquier otra plataforma de difusión, podría caerse.

Dos magistrados de la Sala Única de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco votaron para anular la sentencia del Juzgado Mixto de Wanchaq, que declaró fundada una demanda de amparo contra este personaje. Otro juez votó en contra y un voto dirimente será determinante para decidir ello.

En noviembre de 2018, Paredes declaró fundada la acción de amparo interpuesta contra el personaje y el programa porque denigra la imagen de las mujeres campesinas indígenas de Cusco y el país. La medida obliga a la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA, Frecuencia Latina, a cumplir ese mandato.

Los jueces Mario Hugo Silva Astete y Elcira Farfán Quispe firmaron una resolución por la nulidad del fallo y que el caso vuelva a manos de la jueza wanchina, Yanet Ofelia Paredes Salas. Exigen que la magistrada vuelva a calificar (verificar si cumple los requisitos de un amparo) la demanda interpuesta por cuatro mujeres campesinas de Cusco. Eso implicaría empezar nuevamente todo el proceso de cero.

Sin embargo, los dos votos son insuficientes para que el caso sea anulado. El tercer integrante de la sala sacó una resolución en discordia. El magistrado Carlos Bernardino Fernández Echea confirmó el fallo de primera instancia. Lo hizo porque considera que se deben proteger los "derechos fundamentales y constitucionales de las mujeres altoandinas".

Como se trata de una acción que busca proteger derechos como la no discriminación y otros, las resoluciones deben contar con tres votos para tener validez. Por eso, los jueces convocaron, con una resolución de integración, a la magistrada Yenny Margot Delgado Aybar para que dirima el caso.

Ella debe sustentar su posición el 14 de marzo próximo a las nueve de la mañana. Si respalda la decisión en mayoría, el proceso será anulado y volverá al juzgado de Wanchaq, pero si respalda el voto a favor del amparo se produciría un empate. En ese caso, la Sala Única Vacacional tendría que convocar a otro juez para que rompa ese empate.

LA APELACIÓN

Los jueces Silva y Farfán admitieron los argumentos de la apelación presentada por la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA, Frecuencia Latina, que cuestionó la resolución del juzgado de Wanchaq, porque no se pronunció respecto a los seis pedidos de las demandantes en forma individual y detallada, sino solo en forma general. Asimismo, señala que en la parte considerativa la jueza no cumplió con justificar y argumentar su decisión. "No realiza la valoración de los argumentos esbozados por cada parte, mucho menos indica por qué razones debe estimarse la acción de amparo", advierten los jueces en el análisis del caso. Por todas esas razones, concluyeron que la jueza incurrió en "deficiencias en la motivación, la cual resulta siendo una omisión insalvable que no puede ser subsanada por este colegiado".

A diferencia de Silva y Farfán, Fernández Echea consideró que cumplió con sustentar cuatro de los seis petitorios de la demanda. Solo afirmó que no era pertinente pedir a Frecuencia Latina que pida disculpas a los pueblos indígenas porque no está orientada a garantizar "la vigencia de los derechos constitucionales vulnerados".