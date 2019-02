Cusco podría perder título de patrimonio mundial

Mientras el alcalde Víctor Boluarte empezó a deshacer el proceso de peatonalización del Centro Histórico de Cusco, que busca preservarlo, volvieron a surgir noticias a nivel mundial sobre el riesgo que corre la ciudad de perder su título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese peligro surgió porque el Estado peruano no acató la recomendación de Icomos, brazo técnico de Unesco, para demoler cinco de los siete pisos de la construcción del hotel Four Points by Sheraton.

La sugerencia fue hecha en 2016 y reiterada en 2017. Desde entonces, las autoridades peruanas poco hicieron para cumplirla y así garantizar la preservación de la ciudad. Ese organismo internacional advirtió aquella vez que "en caso de no proceder con la demolición, Cusco será inscrito en la lista de patrimonio mundial en peligro y, si en esas condiciones no se toman las medidas correctivas, la consecuencia natural sería su retiro de la lista de patrimonio mundial".

Varios medios nacionales y algunos internacionales recordaron ayer que Icomos sugirió demoler cinco pisos de la edificación hecha por la constructora R&G en la calle Saphi.

A inicios de este mes, el ministro de Cultura, Rogers Valencia, indicó que solo al finalizar los nuevos procesos sancionadores iniciados contra la empresa Inmobiliaria R&G, que construyó el hotel Sheraton, se sabrá si estos desembocan en una orden de demolición de la infraestructura. Días antes anuló dos multas a R&G por más de 4 millones de soles.

R&G no respetó prohibiciones de plan maestro

En 2005, el Instituto Nacional de Cultura —hoy Dirección Desconcentrada de Cultura— aprobó el plan maestro para cuidar la ciudad. La construcción del Sheraton no respetó las prohibiciones que contiene ese documento; por ejemplo, no construir más de dos pisos.

Cusco tiene el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Unesco desde 1983 porque mantenía las características incas cuando fue la capital del Tahuantinsuyo.