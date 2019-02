Funcionario municipal de Breña denunciado por acoso sigue trabajando con alcalde [VIDEO]

El gerente de administración y finanzas del municipio de Breña se encuentra envuelto en una grave denuncia. Él ha sido acusado por una extrabajadora por acoso sexual y amenazas de muerte. No obstante, a pesar de ello, Carlos Surco Valdivia continúa trabajando junto a la autoridad edil.

La víctima, quien trabajaba como asistente de Subgerencia de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de Breña, aseguró a ATV haber sido despedida de su cargo por no haberse sometido al acoso sexual de Surco Valdivia.

‘‘Me manoseó y como no me acosté con él, me botó del trabajo’’, afirmó la joven. ‘‘Este señor es un pervertido, un enfermo sexual. Me tocó las manos, me tocó el muslo. Me dijo ‘eres bonita, qué bonito cuerpo tienes’ y también para ir a un hotel en ese momento. Yo me sentí sucia, una mínima cosa’’, aseguró la víctima de acoso sexual.

Esta también dijo que el hombre es muy cercano al alcalde de Breña y que le habría prometido un ascenso de puesto, así como de sueldo, a cambio de acostarse con él. En caso de no aceptar, la amenazó con despedirla.

Ni bien Carlos Surco Valdivia se enteró de que había sido denunciado ante la Fiscalía, la mujer se quedó sin trabajo. Ella cuenta con audios en donde se puede oír al sujeto pidiéndole que vaya temprano a su oficina o diciéndole que es ‘‘guapa’’.

El alcalde de Breña, José Dalton, estaría al tanto de la situación; no obstante, aún mantiene a Surco Valdivia como parte de su equipo.

Víctor Díaz, exgerente de Fiscalización Tributaria de dicho municipio, afirmó que habló con el burgomaestre y le mostró las pruebas que la joven le había brindado. ‘‘(...) pero el alcalde me hizo caso omiso’’, afirmó.

La víctima ha indicado que hay personas que la siguen, incluso han ido hasta su casa. ‘‘Han querido comunicarse conmigo, ¿para qué?’’. Ella dijo que en caso de sufrir un accidente, la primera persona que debe ser investigada es el presunto acosador.