Agresividad, inestabilidad, impulsividad: 'borderline', el trastorno que padece Nicola Porcella

El último sábado, el modelo Nicola Porcella en medio de su participación en el programa 'El Valor de la Verdad', confesó que padece del trastorno límite de la personalidad (TLP), más conocido como 'borderline'. Una enfermedad mental poco conocida por muchos.

Qué significa borderline: síntomas y enfermedad

El 'borderline' está catalogado como una enfermedad mental grave que se distingue por los estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos, las personas que lo padecen también tienen tasas altas de trastornos concurrentes, como depresión, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias y trastornos de la alimentación, así como la automutilación, los comportamientos suicidas o suicidios.

"A mi me diagnosticaron cambios de ánimo muy altos, Borderline. Con rasgos de ansioso, sufro mucho cuando tengo las caídas, cuando caigo soy una persona que está muy mal. La depresión me quita las ganas de todo. He tenido momentos difíciles", reveló Nicola Porcella en el programa 'El Valor de la Verdad'.

El trastorno límite de la personalidad comienza normalmente en la adolescencia o la adultez temprana. Aunque algunos estudios señalan que los primeros síntomas de la enfermedad pueden ocurrir durante la niñez.

La enfermedad se presenta de distintas maneras en cada persona, algunas padecen síntomas severos y requieren cuidado intensivo, muchas veces con hospitalización. Otras puede solo reciben tratamientos ambulatorios e incluso algunas personas pueden mejorar sin ningún tratamiento

Otro rasgo que caracteriza a las personas afectadas por 'borderline' es su poca tolerancia a las frustraciones.

Síntomas del 'borderline'

Para que se diagnostique a una persona con el trastorno límite de la personalidad, se debe demostrar un patrón de comportamiento duradero que incluya, al menos, cinco de los siguientes síntomas:

- Reacciones extremas, como pánico, depresión e ira.

- Relaciones intensas y tempestuosas con la familia, amigos y seres queridos, que cambia entre la cercanía o una aversión extremas

- Autoestima distorsionada e inestable, que causan cambios repentinos en los sentimientos y objetivos para el futuro.

- Comportamientos impulsivos y con frecuencia peligrosos, como comprar a lo loco, sexo sin protección, abusar de sustancias, conducir de forma imprudente y darse atracones de comida.

- Comportamientos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de autolesionarse.

- Ánimos intensos y muy cambiables, con episodios que duran desde unas pocas horas hasta varios días.

- Ira inadecuada e intensa o problemas para controlar la ira.

- Pensamientos paranoicos relacionados con el estrés o síntomas severos de disociación, como sentirse separado de uno mismo, observarse desde fuera del cuerpo o perder contacto con la realidad.

Antes la ciencia consideraba que este problema era una forma de bipolaridad; sin embargo, después de estudios diversos se sabe que tienen alguna asociación, pero no es el mismo padecimiento.

Borderline: tratamiento del trastorno límite de la personalidad

Las personas que padecen de 'borderline' pueden tratarse con psicoterapia o terapia de diálogo. Los profesionales de la salud mental podría también recomendar medicamentos para tratar síntomas específicos. Lo más recomendable es que los profesionales coordinen entre sí el plan de tratamiento más adecuado.

Existen varas opciones de tratamientos; sin embargo, la investigación de la eficacia de estos todavía se encuentra en una etapa temprana. Estos son la Psicoterapia, los medicamentos como los ansiolíticos y el consumo de ácidos grasos Omega-3.

Aquí puedes ver la declaración de Nicola Porcella sen la que explica cómo lleva su enfermedad.