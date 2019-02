Independencia: Emolienteros denuncian que municipio les quitó sus sombrillas [VIDEO]

Decenas de emolienteros llegaron al frontis de la Municipalidad de Independencia para denunciar que el municipio les ha quitado injustamente sus sombrillas aduciendo que no cuentan con autorización para potarlas. Los trabajadores acusan a la comuna de poner en riesgo la salud de los 130 trabajadores que laboran en la vía pública.

Tal como narraron, fueron agentes de fiscalización los que llegaron a quitarles las sombrillas aduciendo que no tienen permiso de usarlas. Sin embargo; el pasado 02 de enero, los trabajadores indican que se acercaron a la comuna a fin de iniciar el proceso de renovación de sus permisos pero que los funcionarios les dijeron que aún no existía una orden para renovarlos. Tras el insistente reclamo de su abogado, finalmente accedieron a cobrarles el derecho de trámite de las nuevas licencias.

“La Municipalidad esta cometiendo un abuso de autoridad. Nos amenazaban con quitarnos nuestros módulos de venta si es que no les entregábamos las sombrillas. Yo me he quedado sin el módulo que es el sustento de mi familia.", dijo el presidente de la Asociación de Emolienteros de Independencia.

Los vendedores de nuestra conocida bedida tradicional han anunciado que no descansarán hasta que la municipio les devuelva sus sombrillas pues su uso es indispensable para el resguardo de los alimentos que venden y de ellos mismos frente a esta gran ola de calor y radiación que se vive en esta temporada del año.