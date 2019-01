“¡O están con los delincuentes o están con la Policía!”, dijo Núñez

Grover Lozada

Piura

El suboficial Elvis Miranda Rojas nunca imaginó que brindar seguridad, tal como su comando le encomendó, lo llevaría a la cárcel. Y mucho menos luego de auxiliar a un sujeto que fue víctima del robo de su billetera con S/350.

Según su declaración ante la Fiscalía, el efectivo se encontró con delincuentes armados que hicieron caso omiso al “alto”, lo cual lo obligó a realizar cuatro disparos disuasivos. Pero al ver que el sujeto seguía escapando, disparó a los pies, lo cual no tuvo ningún efecto, ya que el presunto delincuente corrió de un lado para el otro de tal manera que pudo esquivar todos los proyectiles.

De esa manera, el agente no tuvo otra alternativa que disparar al cuerpo. A partir de ese momento comenzó la pesadilla para el agente policial, quien el miércoles por la tarde lloró profundamente junto a sus padres y a su hija de un año, tras oír el dictamen del juez David Sosa Zapata, quien lo envió siete meses al penal como prisión preventiva.

El desconsolado llanto de los padres, quienes se aferraban a su hijo y se resistían a dejarlo subir al vehículo que lo trasladaría al penal de Piura, enervó a los presentes quienes encararon a las autoridades judiciales para exigir justicia.

Rechazan dictamen

Mientras el agente policial se encontraba camino al Establecimiento Penitenciario de Piura, las autoridades de su institución no dudaron en pronunciarse. Al respecto el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que un equipo especializado en estos temas se encargará de estudiar el caso y apelar en segunda instancia la decisión del magistrado.

A su turno, el director de la Primera Macrorregión Policial de Piura y Tumbes, Lucas Núñez Córdova, rechazó enérgicamente la decisión tomada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. “El policía estaba cumpliendo con su deber. Está probado que el policía actuó ante un hecho delictivo. Está probado que hubo una víctima de este delincuente. Pero como no se ha encontrado el arma del delincuente hay una desproporción del uso de la fuerza. Qué fácil es administrar justicia sentado en un escritorio”, sostuvo muy consternado el jefe policial.

En tanto, el asesor legal de la Policía Nacional, general PNP Máximo Ramírez, dio a conocer que en Piura ya se encuentra un suboficial especialista en casos de presunto abuso de autoridad. Además, en las próximas horas arribará a esta ciudad, un grupo de especialistas que prepararán el recurso de apelación.

Por ello se mostró confiado en que el grupo de especialistas a su mando logren la ansiada libertad del agente policial, puesto que, según refirió, la labor del juez y Fiscalía es deficiente y no se ajusta a la realidad. Incluso señaló que su poco profesionalismo no amerita el cargo que tienen.

“De parte de estas autoridades, constituye un grave abuso. No tiene razón la prisión que le dieron al policía. No creo que sea por desconocimiento de las autoridades encargadas del caso, sino que hay una doctrina perversa contra nuestra institución policial. Yo no sé dónde estudió esta fiscal, yo no sé cómo el juez y la fiscal llegaron a tener esos cargos. Parece que fueron recomendados por “los cuellos blancos”

Medidas

De otro lado, el ministro del Interior, Carlos Morán, criticó al Poder Judicial y al Ministerio Público, argumentando que muchas veces accionan sin tomar en cuenta el rol que cumple la Policía Nacional en defensa de la seguridad de todos los peruanos.

“Respeto mucho al Poder Judicial y a la Fiscalía, pero hay algunos jueces y fiscales que están aplicando una perversa doctrina donde el delincuente es la víctima. Haremos una cuestión de Estado: ¡o están con los delincuentes o están con la Policía!”, manifestó.

De la misma manera dijo que se mantiene en contacto con los familiares del suboficial para luchar por su libertad, “Defensa Legal del Policía ha acudido en su apoyo y no vamos a ceder hasta obtener su libertad. No vamos a dejar al suboficial Miranda a su suerte, lo vamos a apoyar como institución”, afirmó en conferencia de prensa.

En la misma línea, a través de un comunicado, la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA inició indagaciones contra el juez David Sosa Zapata, quien fue el encargado de ordenar la prisión preventiva por siete meses contra el efectivo policial.

Asimismo, se informó que dicha medida tiene como propósito determinar si hubo o no irregularidad funcional en la resolución de siete meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Elvis Yoel Miranda Rojas, quien el último domingo abatió a un presunto delincuente durante una intervención policial.

En tanto, ayer desde las 9:00 a. m., los familiares y amigos del imputado llegaron a la sede del Poder Judicial para exigir la libertad del agente policial. Así, durante varias horas, Lisbeth Montoya, esposa del imputado, exigió que las autoridades revoquen la medida impuesta al padre de su hija de un año y tres meses. Incluso al presidente de la República.