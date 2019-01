Cajamarca: conductor huye tras atropellar a joven [VIDEO]

Una joven resultó gravemente herida tras ser atropellada por un sujeto que presuntamente iba a excesiva velocidad abordo de una moto lineal. El accidente de tránsito se registró la noche de ayer, en la Vía de Evitamiento, cerca de la Universidad Privada del Norte.

Según testigos, el conductor, quien aún no ha sido identificado, no auxilió a la joven que atropelló, por el contrario, no se detuvo y huyó del lugar de los hechos. La joven luego de ser arrollada por el vehículo menor quedó tendida en la carretera hasta que fue auxiliada por algunos de los transeúntes que se encontraban cerca de la zona y desesperados esperaban la llegada de la Policía. Posteriormente, personal de seguridad ciudadana trasladó a la mujer hasta un centro médico para que reciba la atención médica correspondiente.

Hasta el momento no se ha logrado detener al motociclista para conocer su versión de los hechos, se espera que en las próximas horas se tenga mayor información al respecto.

Por su parte los cibernautas criticaron la acción del conductor y el comportamiento de los peatones, haciendo hincapié que este tipo de sucesos ocurren debido a que no existe una educación vial, señalando que la responsabilidad no es solamente de los transportistas. Asimismo, mencionaron algunos accidentes suscitados en la zona.