Briceño denuncia que gestión saliente permitió 700 reincorporaciones

El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa (región Áncash), Roberto Briceño Franco, denunció que la gestión saliente encabezada por Victoria Espinoza García, prófuga de la justicia, permitió de manera sistemática 700 reincorporaciones.

Mortificado mencionó que realizarán un seguimiento de cada uno de los casos porque de acuerdo a la documentación encontrada, trabajadores que ingresaron como obreros fueron reincorporados como administrativos.

“Vamos a hacer un seguimiento caso por caso y tomaremos las acciones legales que correspondan porque no es posible que en los últimos cuatro años hayan permitido la reincorporación sistemática de 700 servidores, unos 500 casos son idénticos y la Procuraduría Municipal no defendió los intereses del municipio, es decir, no se presentó al Poder Judicial, eso es escandaloso”, pronunció.

Briceño dijo que recibió una municipalidad con 1,450 trabajadores, de los cuales solo 85 son profesionales. “Hay una gran cantidad de notificadores, choferes, secretarias, pero no hay cuadros para ocupar las gerencias”.

No más invasiones

Por otro lado, el burgomaestre anunció que no permitirán más invasiones en los terrenos de Chinecas, dijo que su gestión ordenará la expansión urbana y las familias que requieren un lote de vivienda podrían ocupar en las 217 y 308 hectáreas de la zona sur de Nuevo Chimbote, donde hay terrenos.

“No vamos a permitir más invasiones, vamos a ordenar la expansión urbana, en las 217 y 308 hectáreas hay espacios suficientes y los grandes corralones construidos serán expropiados para vivienda”, añadió.

El alcalde adelantó también que si no existe impedimento legal él será el nuevo integrante de la Municipalidad Provincial del Santa en el Directorio del Proyecto Especial Chinecas.