Cusco: Pensiones elevadas y requisitos "extremos" en colegios privados

Cusco. Casi el 40% de niños y adolescentes cusqueños estudian en instituciones educativas privadas, pese a que las pensiones y otros pagos son elevados. En algunos colegios el costo de una mensualidad puede llegar a casi el equivalente a una Remuneración Mínima Vital (S/ 930).

Por eso, encontrar un cupo en un colegio particular es un vía crucis para los padres de familia. Estos deben pagar por matrícula, alumno nuevo, mensualidad y otros rubros. A veces el monto a pagar por alumno nuevo supera los 3 mil 800 soles.

Pero además de lo económico, hay algunos requisitos que los padres deben cumplir si quieren que sus hijos estudien en un colegio particular "bueno". Por ejemplo, en el colegio San José La Salle de la Ciudad Imperial, se pone como requisito para matricular a un menor "no estar reportado en Infocorp" y una "constancia de no deudor" de la institución procedente.

Ninguna entidad puede regular los precios de matrículas y pensiones que cobran las instituciones privadas. Eso lo define el mercado: la oferta y demanda. Pero sí hay algunos aspectos que controla el Indecopi. La jefa de Indecopi en Cusco, Paola Aragón, sostuvo que empezaron una campaña para evitar abusos en los colegios particulares.