Colegios privados solo pueden cobrar ingreso, matrícula y pensión

Arequipa. El ingreso a un colegio privado, la matrícula y pensiones pueden resultar para algunos padres de familia un duro golpe al bolsillo.

Uno de los colegios considerados entre los más caros de Arequipa, el Lord Byron, cobra por derecho de postulación 300 soles. Las cuotas de ingreso para niños de inicial de tres años a quinto de primaria significan que se deberá pagar 4 300 dólares. Si el menor ingresa al sexto de primaria o a la secundaria, se debe poner 3 600 dólares. Punto aparte son las pensiones mensuales en la primaria y secundaria, que es de 1 390 soles; y para inicial 1 190 soles.

En otros colegios como Nuestra Señora de la Merced y Max Uhle, el derecho de postulación también es 300 soles.

Si bien el incremento de pensiones no está prohibido y está regulado por la oferta y la demanda, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advierte que cada colegio debe informar con anticipación el incremento que apliquen. Este año ya debieron comunicar cuáles serán los nuevos montos para el 2019 y no lo han hecho. Así, los padres no pueden decidir si pueden pagar o deben retirar a su hijo.

LO QUE ESTÁ PERMITIDO

Solo está admitido el cobro de tres conceptos en colegios privados: la cuota de ingreso, matrícula y pensión. Las denominadas cuotas extraordinarias no están permitidas, a menos que sea un acuerdo expreso y voluntario de la Asociación de Padres de Familia (Apafa).

Jonathan Gómez, funcionario de Indecopi, explicó que como cuota extraordinaria se considera aportes para polladas, adobadas, parrilladas, papelería, para el Día del Padre, de la madre, del estudiante, del maestro y celebraciones para fechas específicas como Fiestas Patrias y Navidad, aniversario del colegio y fiesta familiar. Si los padres quieren denunciar este tipo de hechos, dicha denuncia será tomada como anónima para evitar represalias, explicó Gómez.

Estos hechos son considerados como infracciones que pueden acarrear multas económicas. Se aplica desde una amonestación hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Este 2018, cada UIT equivale a S/ 4 150. La sanción se gradúa dependiendo de la envergadura del colegio y la cantidad de alumnos afectados.

PENSIONES ADELANTADAS

Los padres de familia tampoco se deben dejar sorprender por el cobro de pensiones adelantadas. El funcionario de Indecopi explicó que esta práctica está prohibida. Solo se debe pagar por el servicio recibido de forma completa, es decir, a fin de mes. "Lo de marzo se cobra a fin de mes, no a la quincena", dijo.

En ese sentido, hay algunos padres que tienen dudas respecto a las pensiones de julio y diciembre, pues en estos meses no se dicta clases el mes completo. Gómez aclaró que en estos casos no hay restricción de cobro.

Este año, doce colegios fueron sancionados por cobros

Este año, Indecopi fiscalizó a 100 colegios particulares de toda la región, escogidos aleatoriamente. De toda la verificación que hicieron con el programa Examínate, iniciaron 22 procesos sancionadores. De estos, ya aplicaron sanciones a 12; el resto está en trámite, apelación.

En conjunto, se han aplicado 12 UIT de multa, es decir, 49 800 soles. Las principales infracciones de los colegios fueron los cobros de cuotas extraordinarias y pensiones adelantadas, además de no haber contestado o no entregar la información requerida por Indecopi .

Además, Jonathan Gómez señaló que este año hubo dos denuncias por casos de bullying.