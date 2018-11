Sunedu abre canal de atención en Arequipa

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) abrió su primer punto de atención al público fuera de Lima, en la ciudad de Arequipa. En el MAC del Centro Comercial Mall Aventura Porongoche, ubicado en el distrito de Paucarpata, los ciudadanos podrán solicitar constancias y realizar sus trámites.

Los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) son impulsados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los gobiernos regionales. Estos centros buscan brindan una atención más rápida y moderna. En los MAC, los ciudadanos pueden acceder en un solo lugar a los servicios del Banco de la Nación, Indecopi, Reniec, Sunat, Sunarp, SIS, Poder Judicial, entre otras entidades públicas.

En el MAC del Centro Comercial Mall Aventura Porongoche, la Sunedu ofrecerá los servicios de emisión de constancias de inscripción y constancias de verificación de firmas, necesarias para realizar trámites académicos y laborales. Asimismo, los especialistas de la Sunedu brindarán orientación sobre todos servicios que brinda la institución.

Sunedu en Arequipa atenderá de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., sábados de 8 a.m. a las 4 p. m. y domingos y feriados de 9 a.m. a 1 p.m.

Los ciudadanos también pueden obtener las Constancias de Inscripción y Verificación de Firmas desde cualquier computador con Internet a través de “Sunedu en línea”.

Entre el 2017 y el 2018, han atendido a más de 300 mil personas a través de sus canales presenciales, virtuales y telefónicos, informó el superintendente de la Sunedu, Martín Benavides.