“El país no vive una dictadura, hay una democracia plena”

Cerca de quince líderes de diferentes partidos políticos y representantes de asociaciones civiles de la región La Libertad fueron convocados por el prefecto regional Fernando Armas Abrill, para emitir un pronunciamiento en defensa del Perú, a raíz del pedido de asilo político del expresidente Alan García a Uruguay.

En el documento, los firmantes consideraron que “el país no vive una dictadura y que, por el contrario, los peruanos vivimos en plena democracia y estamos en un momento histórico de lucha contra la corrupción”. Asimismo consignaron que “no existe para nadie persecución política, ideológica, jurídica, religiosa o de género”, y declararon que el asilo no tiene que ser utilizado para delitos comunes y actos de corrupción, como una salida para evadir la investigación de la justicia independiente.

“En el Perú vivimos en democracia, no hay dictadura, no hay perseguidos políticos. Nosotros vemos que hay una total independencia de poderes: el Poder Judicial es independiente; el Poder Legislativo es independiente y el Poder Ejecutivo por ende. Acá no hay ninguna presión unilateral de parte de alguno de los poderes”, subrayó.

Armas mostró su esperanza de que (Uruguay) no le dé el asilo, pero nosotros como sociedad civil no vamos a simplemente quedarnos con los brazos cruzados si es que ese país tomara esa decisión. Creo que deben haber herramientas sociales de evitar que vuelva el expresidente García a huir de la justicia.