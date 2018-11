Denuncian presencia de larvas en conservas de atún distribuidas en Satipo [VIDEO]

Indignante. Una vez más el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma vuelve a ser noticia porque dentro de las latas de conservas de atún que distribuyen a los niños se encontraron tres larvas. El hecho ocurrió en Satipo, Junín.

En las imágenes difundidas por Latina se puede observar a un agente municipal que se percató de un movimiento extraño en su plato de atún con cebolla. Al visualizar bien, halló tres larvas.

Cuando se descubrió que esta comida estuvo preparada con el atún de Qali Warma, fue comunicado a las autoridades del programa de alimentación escolar, así como al personal del Ministerio Público y del Ministerio de Salud (Minsa).

Ellos llegaron a constatar el hecho y el fiscal ordenó que se abran las demás conservas de atún para observar si se encontraban más larvas. No se hallaron más.

Sin embargo, las madres expresaron su preocupación e indignación porque sus hijos son los que consumen estos alimentos.

"No es posible que nuestros niños se dañen por 'Qali Warma', deben mandar un producto que es bueno, algo nutritivo y saludable para los niños, no gusanos. Ya no queremos que nos manden tampoco", dijo una madre de familia.

Qali Warma se pronuncia

A través de un comunicado oficial, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma descartó la supuesta presencia de larvas en los productos distribuidos para el servicio alimentario en la colegio Mariscal Castilla, ubicado en el distrito de Coviriali, provincia de Satipo.

Según informó la jefa de la Unidad Territorial Junín de Qali Warma, Silvia Salas, el desayuno escolar se desarrolló con normalidad, y los supuestos gusanos habrían sido detectados durante el consumo de alimentos preparados, adicionalmente del desayuno escolar, como un break para adultos, por motivo de un concurso de ambientación con materiales de reciclaje realizado en la institución educativa.

“Apenas conocido el incidente, nos comunicamos con la directora de la institución educativa, quien manifestó que tuvieron una actividad por lo que a medio día prepararon los alimentos siendo arroz con lentejas y ensalada de conserva de pescado (cebolla, limón, pescado). En el evento participó el agente municipal, quien encontró los supuestos gusanos en la ensalada notificando el hecho al Subprefecto, Puesto de Salud, fiscalía, entre otros”, indicó la funcionaria.

Explicó también que ese tipo de gusanos por su tipo y sus características provienen de hortalizas y vegetales, según las autoridades sanitarias consultadas; acotando además que los alimentos han sido preparados para otras personas y no para los niños.

Luego del hecho, el equipo técnico del Programa, acompañado del Coordinador de Salud Ambiental de la Red de Salud de Satipo, el Teniente Gobernador del anexo de Mariscal Castilla y el agente municipal de la misma localidad, realizaron la inspección del ambiente donde se almacena y prepara los alimentos, verificando que éstos se encontraban en buen estado y con las fechas vigentes.

Asimismo, los representantes de salud y demás autoridades realizaron un muestreo del producto conserva de pescado en aceite vegetal, procediendo a realizar la evaluación físico organoléptica, determinando que el producto estaba conforme.