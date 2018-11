Medicina e ingenierías son las carreras con más interés para estudiar en Arequipa

Aunque el mercado laboral está variando, las preferencias de los recién egresados del colegio continúan enfocadas en carreras tradicionales.

Medicina, Ingeniería Civil e Industrial, Derecho, Ciencias Administrativas y Psicología son las profesiones con mayor demanda entre los postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa.

En los procesos de admisión, la competencia por ganar una plaza en Medicina es alta. El director de la Oficina de Admisión de la UNSA, Luis Alemán Abad, sostiene que, en algunos procesos, hasta 100 postulantes compiten por una vacante, el total de cupos en un examen va de 10 a 18. Al año se organizan seis procesos.

Mientras que para sociales la relación es de 30 a 40 aspirantes por una plaza.

¿Qué impulsa a los jóvenes a inclinarse por esta carrera que les llevará siete años de estudio en pregrado? Los factores son diversos.

De acuerdo al portal estatal <www.ponteencarrera.pe>, Medicina es una de las carreras mejor pagadas del país.

El ingreso promedio mensual de un profesional de salud es de 4157 soles. La remuneración continúa subiendo de acuerdo al nivel de especialización del médico. El galeno que la tenga puede llegar a ganar de 10 000 soles mensuales a más en Lima.

El jueves, la UNSA realizó una feria de orientación vocacional a la que asistieron cientos de escolares. En efecto, una de las más consultadas fue el área de Medicina. Magnolia Sierra Delgado, docente de esa facultad, explica que a los muchachos les interesa saber tres aspectos: cuánto tiempo estudiarán, dónde pueden trabajar y cuánto ganarán. "En realidad, lo primero que se les consulta es si tienen valores y si les nace estudiar", afirma. La catedrática sustenta que es vital, para esta profesión, tener esas cualidades, porque la medicina requiere de mucho conocimiento y vocación para ejercerla.

LAS INGENIERÍAS

En esta área, Ingeniería Civil está entre las más demandadas. Un profesional de esta rama puede ganar más de seis mil soles.

La ingeniería sanitaria es otra disciplina que va cobrando fuerza. La UNSA la creó hace nueve años, pero aún falta difusión. En su mayoría, los jóvenes no saben de qué se trata. Cuatro a cinco postulantes pelean por una vacante.

Isaac Yanqui Morales, docente de la escuela profesional, explica que el campo de acción para un ingeniero sanitario es muy amplio. Puede trabajar en proyectos de tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos y hospitalarios o sistemas hidrológicos.

En el Perú, solo se enseña en la Universidad Nacional de Ingeniería y la UNSA.

La otra cara de la moneda se ve en Ingeniería Pesquera. De acuerdo al jefe de Admisión, Luis Alemán, en varios procesos de admisión no se llegó a cubrir el total de vacantes. Los motivos no están claros, pero es evidente que algo falló en la promoción de esta carrera. Podría pensarse que Arte, Historia y otras de Letras no llegan a cubrir sus plazas, pero según Alemán, sí lo hacen.

¿QUÉ EXIGE EL MERCADO?

La semana pasada, el gerente regional de Trabajo, José Carpio Quintana, advirtió que, en una feria laboral, las empresas no lograron completar el personal que buscaban.

¿Las universidades están fallando en su enfoque? Alemán dice que, tras el licenciamiento institucional por 10 años, la acreditación de cada carrera es el proceso que va a priorizar que la formación académica esté enmarcada en lo que el mercado laboral requiere.

Una Encuesta de Escasez de Talento para el 2018, encargada por Manpower, arrojó que el 43% de los empleadores peruanos contestaron que no pudieron encontrar las habilidades que necesitan.

De acuerdo a esta encuesta, la demanda de personal está enfocada en el apoyo administrativo (asistentes administrativos y personales, así como recepcionistas), representantes de ventas, oficios calificados —como electricistas, soldadores y mecánicos—, y controladores de calidad. También, ejecutivos, operadores de máquinas para producción, ingenieros (químicos, eléctricos, civil y mecánico), conductores, profesionales (abogados e investigadores), expertos en ciberseguridad, administradores de red y soporte técnico.

Postulantes en universidades nacionales de otras regiones

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), en el 2016, a la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco postularon 18 715 jóvenes en diferentes procesos de admisión. Las carreras con mayor número de aspirantes fueron Contabilidad (1625), Derecho (1247) e Ingeniería Civil (1197).

En la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, los postulantes, en 2016, fueron 4612; las carreras con mayor demanda fueron Ciencias Contables, Derecho y Medicina.

En la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, las profesiones más demandas, en 2016, fueron Ciencias Contables, Ingeniería Civil y Medicina.