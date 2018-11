Tarifa de agua en Puno se eleva en 3.04% por inflación

Los población de Puno, desde fin de mes, pagará más por el servicio de agua potable. El alza es de 3.04%. La Empresa Municipal de Saneamiento Básico (EMSA) de Puno sostuvo que el incremento se debe al reajuste al Índice de Precios al por Mayor (IPM), debido a la inflación.

El gerente de EMSA Puno, Franz Lezano Aquice, señaló que la variación en el monto será de acuerdo a la categoría en que se encuentren (ver infografía).

Agregó que la ciudadanía estuvo informada de la suba a través de un comunicado en sus recibos mensuales. Sin embargo, admitió que debió comunicarse más.

El nuevo precio fue dispuesto por Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass). Desde julio estaba en camino el nuevo ajuste al costo del agua.

Los usuarios que más sentirán el incremento son los 35 597 usuarios que se encuentran dentro de la categoría de consumo “doméstico”. Lezano Aquice aseguró que el incremento real será de acuerdo al rango de consumo de cada usuario.

El reajuste no gustó a los gremios. El expresidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones de Puno (Cubup), Guido Vélez Carita, indicó que la empresa no está en condiciones de establecer costos mayores por el pésimo servicio que brinda. “Hay barrios que no tienen agua. Hay zonas donde el agua llega por horas. Es una ofensa esta noticia, porque cada vez el servicio es más deficiente”, aseguró.