Atribulada madre tiene fe que su hija Vanessa Pereyra aparezca con vida

A casi un mes de la desaparición de Vanessa Pereyra Vergara (36), su adolorida madre solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio Público puedan dar con el paradero de la agraciada joven cajamarquina, que el pasado 13 de octubre misteriosamente se perdió su rastro en la intersección del jirón Sucre y la avenida Atahualpa.

Totalmente deprimida, Rosa Vergara Mercado, madre de Vanessa, afirmó que si la policía tiene algo en sus manos no lo van a decir por la seguridad de su hija, pero resultaba extraño que hasta ahora Telefónica no haya levantado el secreto de las comunicaciones del celular de su engreída.

“Estoy expuesta a llamadas malintencionadas, inventando cosas incoherentes, especulaciones, Vanesa es una madre que sería incapaz de dejar a sus hijos. Para salir e ingresar a Estados Unidos no es fácil, Migraciones es muy estricto en ese sentido, además que yo tengo su pasaporte, es ilógico”, respondió respecto a los rumores de que Vanessa estaría en Norteamérica.

Una a una, la madre desbarató una serie de especulaciones que circula en torno al caso que ha conmocionado a la población, como el hecho que por tener deudas optó por fingir su desaparición. “Si hubiera tenido deudas, yo podría responder por ella, también la familia completa”, aclaró.

No me desamparen –dijo- y ayúdenme a encontrarla viva, pienso en sus criaturas que están pagando un precio que no tienen que pagar.

Varias hipótesis

Respecto del tema, el presidente de la Junta de Fiscales de Cajamarca, Alfredo Rebaza Vargas, ratificó que personal de su jurisdicción conjuntamente con efectivos policiales barajan varias hipótesis sobre la desaparición de Vanesa Pereyra, y en cualquier momento darán a conocer el resultado de sus pesquisas.

“Hay información que se está obteniendo, pero la Policía nos ha pedido seguir tramitando los hechos para contrastarlos y no especular. No podemos confirmar ninguna versión, pero si estamos trabajando a fondo, y cuando tengamos información corroborada se hará público para tranquilidad de la familia, precisó.

Clave

“No estamos haciendo un trabajo a ciegas, sino de investigación que se está realizando, hay casos que se trabajan sin plazo, pero que no se pierden en el tiempo; lo importante es llegar a la verdad”, sostuvo el titular de la Junta de Fiscales.