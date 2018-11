Joven quedó al borde de la muerte por brutal golpiza de la PNP [VIDEO]

Un joven estudiante de 21 años casi pierde la vida porque habría sido golpeado por efectivos de la Policía Nacional (PNP).

El viernes 26 de octubre, Renzo Carrasco García se encontraba en un nightclub, ubicado en la calle José Salazar 151 en el distrito de Los Olivos, cuando agentes de la comisaría Sol de Oro realizaron un operativo.

Según la víctima, los policías entraron al local, forcejearon y botaron a muchos asistentes al piso. A Renzo le revisaron todo el cuerpo por si portaba un arma de fuego.

Luego de ello, uno de los efectivos comenzó a golpearlo, patearlo, darle puñetazos y patadas. Pasado unos minutos, otros agentes comenzaron a maltratarlo también.

El estudiante señaló para ATV que uno de los policías les dijo que deberían estar agradecidos, ya que a pesar de lo sencillo que sería ‘‘sembrarles armas o drogas’’, ellos no lo estaban haciendo.

Los golpes provocados por la Policía incluso no le permitían respirar a Renzo en ese momento. Pero según los agentes, el dolor pasaría con una pastilla.

Sin embargo esto no fue lo que sucedió. Los exámenes médicos indicaron que la víctima tenía hemorragias internas, aparte de otras lesiones.

En una primera operación se le retiraron dos litros de sangre. En ese momento los médicos no sabían si el joven sobreviviría. No obstante, él comenzó a reaccionar y una de las primeras cosas que quiso hacer fue hablar.

Pero ya que esto no era posible, su madre le alcanzó un papel y lapicero en donde la víctima escribió que había sido atacado por agentes de la Policía.

En un principio la comisaría negó haber realizado un operativo en el lugar de los hechos. Recién el 30 de octubre se realizó un informe en donde se detallaba que efectivamente Renzo había sido intervenido por Yaaron Alexander Alarcón Limaylla y que había sido llevado al local policial junto a otras dos personas.

Según la versión de la comisaría, todos se habrían retirado en buen estado físico y mental a las 9:40 de la noche. No obstante, la víctima dice que esto no fue así. El joven cuenta con el apoyo de sus padres, quienes han expresado que no se rendirán hasta que los efectivos sean retirados.